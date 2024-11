Eva Benetatou schießt gegen Chris Broy: Ist er deshalb nun für immer unten durch?

Am Rande des ersten Aufeinandertreffens aller "Fame Fighting"-Kandidaten kam die Griechin erneut auf ihren Verflossenen zu sprechen und ließ dabei kein allzu gutes Haar an ihm.

Seit drei Jahren sind Chris und Eva getrennt - Söhnchen George lebt inzwischen mit Eva in Dubai. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Chris Broy, Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Ganz so abgeklärt soll die Wüsten-Auswanderin dann aber doch nicht denken. "Ich rechne zwar schon mit Angriffen, doch ich (...) wünsche ihm, weil ich weiß, dass er großen Fokus auf das Training gesetzt hat, einen fairen Kampf und viel Erfolg."

Diesen will die bessere Hälfte von Unternehmer Dennis Kessmeyer (43) auch selbst haben - gegen keine geringere Gegnerin als Emmy Russ. Mit der dürfte Eva ohnehin noch eine Rechnung offen haben.

Denn: Bei den TV-Dreharbeiten zu "Are You The One" baggerte die 24-Jährige munter an Chris Broy herum. Dass Emmy und Chris das Format sogar als "Perfect Match" verlassen hatten, dürfte in Evas Kopf sicher noch herumgeistern.

"Ich bin ein Mensch, der lieber Handlungen sprechen lässt und bin kein bellender Chihuahua. Hochmut kommt vor dem Fall", lautet Evas knallharte Kampfansage an ihre Kontrahentin.

"Ich sehe, dass in Abstimmungen eher gegen mich gevotet wird. Doch das ist für mich nur Extra-Motivation!"