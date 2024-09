Box-Hammer um "Fame Fighting": Kommt es zum Kampf dieser TV-Mega-Zicken?

Beste Freundinnen werden Eva und Emmy Russ in diesem Leben wohl nicht mehr. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou, Screenshot/Instagram/Emmy Russ

Jetzt die Rolle rückwärts! Via Instagram heizte der offizielle Account des Events jüngst die Gerüchteküche enorm an.

"Emmy wird kämpfen und es herrscht dicke Luft zwischen ihr und der neuen Gegnerin. Es wird spannend", heißt es.

Seitdem spekulieren Fans über einen Kampf zwischen Eva und Emmy. Aber warum scheint das Tischtuch zwischen den beiden TV-Persönlichkeiten zerschnitten?

Auslöser für aufsteigende Wut im Seelenleben der Griechin waren zahlreiche Flirt-Attacken der 24-Jährigen auf ihren Ex-Freund Chris Broy (35) während der Teilnahme bei "Are You The One - Realitystars in Love". Zu allem Überfluss verließen Chris und Emmy die Show als "Perfect Match".

Bislang steht die Teilnahme der Hobby-Sängerin noch aus. Ihre Trainingseinheiten mit Walentina Doronina sprechen bislang aber eine eindeutige Sprache.