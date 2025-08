Alena Gerber erlebt absoluten Albtraum nach Knochenbruch

Bremen/Tropea (Italien) - Am Mittwoch hatte Alena Gerber (35) ihren Fans auf Instagram mitgeteilt, dass sie sich im Italienurlaub einen Knochenbruch zugezogen habe - was das Model anschließend erlebte, glich einem Albtraum.

So sei sie direkt nach dem Vorfall in eine Klinik gefahren, dort aber nicht behandelt worden. Nachdem sich ein Arzt im Hotel die Finger angeschaut habe, sei sie von ihm aber wieder ins Krankenhaus geschickt worden.

Am Donnerstag gab die 35-Jährige ihrer Community einen Überblick, was nach dem Unfall am Dienstag alles passiert sei. Sie hatte sich ihre Finger zwischen zwei Eisenstangen einer Strandliege eingequetscht.

Zwei Tage lang wurde die 35-Jährige nicht richtig behandelt. Deshalb entschied sie sich dazu, vorzeitig wieder nach Deutschland zu reisen. © Instagram/alena

Die 35-Jährige habe schließlich den Manager ihres Hotels um Hilfe gebeten und gemeinsam mit ihm entschieden, dass sie am Freitag nach Deutschland fliege, um sich dort richtig behandeln zu lassen.

"Endlich sind Profis am Werk und ich bin gnadenlos geschockt, was hier mit den armen Einheimischen gemacht wird, die so unfähigen Ärzten glauben und so erst richtig in die Kacke geritten werden", unterstrich die Frau von Ex-Fußballprofi Clemens Fritz (44, heute Geschäftsführer bei Werder Bremen).

Sie sei überzeugt davon, dass die dortigen Mediziner mit ihrem Verhalten für zahlreiche Tetanus-Erkrankungen und Blutvergiftungen verantwortlich seien.

"Ich bin dankbar für das Gesundheitssystem in Deutschland, auch wenn wir natürlich auch Schwachstellen haben, das weiß ich", verdeutlichte die 35-Jährige abschließend.