Eva Benetatou teilt heftig gegen Chris Broy aus: "Es besteht leider gar kein Kontakt"

Düsseldorf/Dubai - Eva Benetatou (32) hat es schon wieder getan! Nach TV-Feindin Emmy Russ (25) legt sich die temperamentvolle Griechin nun schon wieder mit dem Vater ihres eigenen Kindes an. Platzt Chris Broy (35) jetzt endgültig der Kragen?

Gemeinsam mit ihrem Sohn George lebt Eva Benetatou aktuell ihren Traum vom Leben in Dubai. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Zur Erinnerung: Ende Juni 2021 brachte die Dubai-Liebhaberin an der Seite ihres Ex-Lovers Söhnchen George zur Welt.

Seitdem bekriegen sich die Eltern in regelmäßigen Abständen über Social Media, glätten die Wogen und legen anschließend noch einen drauf.

Auf die Frage eines Followers, ob sich Eva samt Nachwuchs derzeit in der Wahl-Heimat Dubai oder Düsseldorf aufhalte, inszenierte die schließlich die peinlich berührte. Denn: Chris soll via TikTok behauptet haben, dass Ex-Freundin Eva in Dubai sei.

"Peinlich. Das sagt doch schon alles aus... Wir sind letztes Wochenende aus Dubai zurückgeflogen und im Moment wieder in Düsseldorf", schreibt sie zu einem Schnappschuss, auf dem sie sich die Hand vor die Stirn fasst.

Deutlich härter und tiefer dagegen dürften Womanzier Chris dagegen die darauffolgenden Attacken treffen.