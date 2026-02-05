Eva Benetatou zieht erstes Dschungel-Fazit nach Exit: "Das ist die Eva, die ich bin!"

Gold Coast (Australien) - An Tag 13 muss Reality-Sternchen Eva Benetatou (33) ihre Siebensachen packen und aus dem Dschungelcamp ausziehen. Im Anschluss zieht die Düsseldorferin ein erstes Fazit.

Aus der Traum von der Dschungelkrone: Eva Benetatou (33) erhielt an Tag 13 nicht genug Anrufe und muss die Show verlassen. © RTL

"Ich bin nicht sehr überrascht", erklärt die ehemalige Flugbegleiterin nach ihrem Exit in "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" und betont, dass sie die Show mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen würde.

Einerseits freue sie sich und sei auch erleichtert, endlich wieder zurück in die Zivilisation zu kommen. Zumal sie nicht damit gerechnet habe, überhaupt so lange bleiben zu dürfen. "Andererseits hätte ich mich aber noch mehr gefreut, hier weiterzukämpfen und weiterzumachen, weil wir einfach kurz vor dem Ziel sind", beteuert Benetatou.

Zumal sie sich für die Zeit im australischen Busch viel vorgenommen hat. Das Dschungelcamp sollte für sie nämlich der Startschuss in ein neues Leben sein, erklärte das TV-Sternchen noch vor Drehstart. Gekrönt werden sollte das mit dem Gewinn der Dschungelkrone.

Und dafür hat die 33-Jährige ihrer eigenen Ansicht nach auch viel gegeben. Sie sei in den vergangenen Tagen immer weiter aufgetaut und habe ihren Schutzpanzer nach und nach ablegen können.

"Ich habe angefangen, meine Schwächen und Emotionen zu zeigen, die ich sonst immer versucht habe zu verdrängen oder zu verstecken", meint die Mutter eines Sohnes. "Das ist einfach die Eva, die ich bin!"