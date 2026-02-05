Wendler-Gattin Laura Müller zeigt ihre neuen "Melonen", Oliver Pocher reagiert
Köln - Laura Müller (25) hat ihre Brüste vergrößern lassen. Bisher war der Anblick nur den Abo-Kunden auf ihrem Erotik-Kanal vorbehalten. Jetzt zeigte sie ihre neuen "Melonen" auch auf Instagram. Prompt meldete sich Oliver Pocher (47) zu Wort …
Auf seinem Social-Media-Kanal teilte der Kölner Comedian die entsprechende Story der Ehefrau von Schlagerstar Michael Wendler (53, "Sie liebt den DJ") mit seiner Community und sparte in seinem Kommentar mal wieder nicht mit Häme und Spott.
"Hurra! Hurra! Die Brüste sind da. Glückwunsch an dieser Stelle. Und sie ist so glücklich. Und natürlich möchten wir uns die neuen Dinge mal angucken", posaunt Pocher freudig erregt in die Kamera.
Nachdem Laura im Einspieler davon berichtet hat, dass sie nun endlich wieder lachen könne, scherzt der Fünffach-Papa mit sarkastischem Unterton: "Na, wer kennt das nicht?" Es gibt ja schließlich auch keine anderen Probleme auf dieser Welt …
Im weiteren Verlauf des Clips betitelt die 25-jährige Influencerin ihre neuen Brüste dann noch als "richtig schön groß" und "prall". Von so vielen Adjektiven inspiriert, schiebt Pocher dann noch ein pointiertes "geil" hinterher.
"Wo sind die Melonen?": Fans zweifeln an Brustvergrößerung von Laura Müller
Laura wird in ihrer Story nicht müde zu betonen, wie zufrieden sie mit Eingriff und dem bisherigen Heilungsverlauf ist. Ihrer Community gegenüber präsentiert sich die Wendler-Gattin dabei wie gewohnt sehr offenherzig und transparent.
Das Spiegel-Selfie der 25-Jährigen im Kompressions-BH stößt jedoch auch auf Kritik. Nicht wenige zeigen sich verwundert und rätseln, ob ihr Sternchen überhaupt eine Brustvergrößerung hatte. "Wo sind die versprochenen Melonen?", heißt es da etwa.
Damit greift der entsprechende User eine Aussage von Müller aus dem vergangenen Dezember auf. Als diese damals den Eingriff im Netz ankündigte, schrieb sie dazu: "Ich habe dann keine Kirschen mehr, ich habe Melonen, und ich freu' mich darauf."
Etwaige Details zur genauen Größe ihrer brandneuen Oberweite gab Laura bis heute allerdings nicht preis. Mitte Januar teilte sie lediglich mit großer Erleichterung mit, dass der geplante medizinische Eingriff "geschafft" sei.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, David Inderlied/dpa