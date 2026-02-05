Wendler-Gattin Laura Müller zeigt ihre neuen "Melonen", Oliver Pocher reagiert

Köln - Laura Müller (25) hat ihre Brüste vergrößern lassen. Bisher war der Anblick nur den Abo-Kunden auf ihrem Erotik-Kanal vorbehalten. Jetzt zeigte sie ihre neuen "Melonen" auch auf Instagram. Prompt meldete sich Oliver Pocher (47) zu Wort …

Oliver Pocher (47) ließ die Brust-Operation von Laura Müller (25) nicht unkommentiert. © David Inderlied/dpa

Auf seinem Social-Media-Kanal teilte der Kölner Comedian die entsprechende Story der Ehefrau von Schlagerstar Michael Wendler (53, "Sie liebt den DJ") mit seiner Community und sparte in seinem Kommentar mal wieder nicht mit Häme und Spott.

"Hurra! Hurra! Die Brüste sind da. Glückwunsch an dieser Stelle. Und sie ist so glücklich. Und natürlich möchten wir uns die neuen Dinge mal angucken", posaunt Pocher freudig erregt in die Kamera.

Nachdem Laura im Einspieler davon berichtet hat, dass sie nun endlich wieder lachen könne, scherzt der Fünffach-Papa mit sarkastischem Unterton: "Na, wer kennt das nicht?" Es gibt ja schließlich auch keine anderen Probleme auf dieser Welt …

Im weiteren Verlauf des Clips betitelt die 25-jährige Influencerin ihre neuen Brüste dann noch als "richtig schön groß" und "prall". Von so vielen Adjektiven inspiriert, schiebt Pocher dann noch ein pointiertes "geil" hinterher.