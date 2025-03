Knallhart-Regeln für Eva Benetatou: Hieran muss sie sich auf Geburtstag halten

Deshalb sorgt er schon früh für klare Verhältnisse, verbietet sämtliche Handys und will somit in Ruhe feiern. "Richtet euch bitte darauf ein. Ich werde als Erstes sämtliche Handys einsammeln und in sichere Verwahrung nehmen", lautet die ernstgemeinte Ankündigung.

Die Griechin teilt in den sozialen Netzwerken regelmäßig laszive Schnappschüsse mit ihren Fans. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Allzu lange müssen die Gäste inklusive Eva aber nicht auf ihren treuen Begleiter verzichten. "Ihr kriegt sie ja wieder. Zwei bis drei Stunden ohne ist Therapie."

Aber nicht nur der Geburtstag scheint ganz anders zu verlaufen, als es sich die Ex-Freundin von Unternehmer Dennis Kessmeyer (43) vorgestellt haben dürfte.

Schon die Anreise mit der Bahn schien für die gescheiterte Auswanderin zur echten Zerreißprobe zu werden. "POV: Wenn du in die Bahn steigst und plötzlich von einem Piraten, einer Fee und Spiderman umgeben bist."

Gemeint ist damit der Karneval, weshalb seit dem vergangenen Donnerstag in Köln, Düsseldorf und Co. regelrechter Ausnahmezustand herrscht. Passend dazu teilt Eva einen kurzen Clip, in dem sie samt Kaffeetasse in der Hand aus dem Nichts erschreckt wird und laut anfängt zu kreischen.

Hoffentlich kann sie der handyfreien Zeit mit ihrem Stiefpapa mehr abgewinnen als dem jecken Treiben auf der Straße.