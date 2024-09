Liebes-Comeback offiziell! Eva Benetatou ist wieder mit Ex-Freund zusammen

Strahlend haben Eva Benetatou (32) und Dennis Kessmeyer (43) am Donnerstagabend bei einem Event in Düsseldorf gemeinsam posiert. © Bildmontage: Instagram/evanthiabenetatou (Screenshot)

Und die Deutsch-Griechin hat ihre neue, alte Liebe gleich auch ganz offiziell gemacht: Bei einem Event in Düsseldorf am Donnerstagabend ist die 32-Jährige strahlend in Begleitung des Unternehmers entschieden.

Auf Nachfrage soll Eva laut RTL dann auch bestätigt haben, dass sie tatsächlich wieder mit ihrem einstigen Ex-Freund liiert ist.



Eva und Dennis waren im vergangenen Jahr erstmals zusammen gekommen, sind nach rund zwei Monaten dann Ende 2023 aber getrennte Wege gegangen. "Manchmal ist es an der Zeit weiterzugehen, wenn man sich nicht wieder wie 'zu Hause' fühlt", meinte Eva damals.

Brisant: Die 32-Jährige warf Dennis damals außerdem durch die Blume vor, dass ihr Sohn George (2) Grund für die Trennung gewesen ist und sagte: "Nicht jeder Mann kann mit einer Frau und Kleinkind. Dazu gehört Akzeptanz, Respekt, Zusammenhalt, Empathie und Kompromisse."