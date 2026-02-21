Beim Dschungel-Nachspiel: Eva Benetatou wohl Opfer heftiger Mobbing-Attacke

Köln - Noch bevor das Nachspiel des diesjährigen Dschungelcamps am Sonntagabend bei RTL ausgestrahlt wird, erhebt Teilnehmerin Eva Benetatou (33) über die sozialen Medien knallharte Mobbing-Vorwürfe gegen ihre Mitstreitenden.

Unter anderem Samira Yavuz (32, l.) soll sich beim Nachspiel auf Eva eingeschossen haben. © RTL/DPA

Bereits zum zweiten Mal hatte sich die Ex von Chris Broy (36) am Wochenende zu Wort gemeldet und angekündigt, dass es bei den TV-Dreharbeiten in Köln zu unschönen Szenen gekommen sei.

"Schaut euch das einfach mal an", kündigt sie in ihrer Instagram-Story an, ehe sie mehrere Screenshots mutmaßlicher Studiozuschauer veröffentlicht.

"Ich saß gestern im Publikum und nach und nach hast du mir immer mehr leidgetan. [...] Was Samira und auch Ariel da gemacht haben, ging einfach zu weit. Da hätte die Produktion einschreiten müssen", heißt es unter anderem.

Der einstigen Affäre von Serkan Yavuz (32) zufolge sei sie dankbar für jeden, der im Rahmen der Aufzeichnung "unterirdisches und überhebliches Mobbing-Verhalten" deutlich erkannt habe.