Baby-Bombe geplatzt: "Let's Dance"-Star bekommt ein Kind

Köln - Während die neue Staffel von " Let's Dance " erst am vergangenen Wochenende richtig Fahrt aufgenommen hat, feiert einer der diesjährigen Teilnehmer hinter den Kulissen einen seiner schönsten und emotionalsten Siege seines Lebens.

Profi-Tänzer Evgeny Vinokurov und Frau Nina Bezzubova erwarten ihr drittes Kind. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Evgeny Vinokurov

Im Detail geht es um Profi-Tänzer Evgeny Vinokurov (35), der in diesem Jahr mit Anna-Carina Woitschack (33) übers Parkett fegen darf.

Denn: Der 35-Jährige wird schon bald zum dritten Mal Vater! Das hat ausgerechnet Tanja Szewczenko (48) - gute Freundin von Ehefrau Nina Bezzubova - gut gelaunt über Instagram verraten.

Zusammen mit weiteren Freundinnen hatte die ehemalige Dubai-Auswanderin ihre eigenen vier Wände auf den Kopf gestellt, um eine ausgelassene Babyparty zu schmeißen. "Bei mir fand heute eine Babyparty statt, und zwar für die liebe Nina", erklärt die Zweifach-Mama.

Über mehrere Wochen hinweg habe man die Party "heimlich hinter Ninas Rücken geplant und einiges auf die Beine gestellt", um Nina und Evgeny zu überraschen - mit Erfolg.