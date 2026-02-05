Fremdgeh-Vorwurf von Eva Benetatou: Hat Ex Chris Broy sie eiskalt betrogen?
Murwillumbah (Australien) - Ausgerechnet im Gespräch mit Dschungel-Zicke Ariel (22) offenbart Eva Benetatou (33) tiefe Einblicke in ihre Ex-Beziehung mit Realitystar Chris Broy (36).
Im Detail geht es der einstigen "Bachelor"-Finalistin um dessen Teilnahme bei "Kampf der Realitystars", die im Verlauf der Show für ordentlich Wirbel gesorgt haben soll.
Denn: Eva ist bis heute felsenfest davon überzeugt, dass ihr inzwischen Verflossener eine Affäre mit Mitstreiterin Jenefer Riili (33) gehabt habe. "Als er dann dort war, wusste ich irgendwie, mit dieser Frau läuft was", breitet Eva am Lagerfeuer aus.
Bereits Tage vor seiner Rückkehr hatte sich die 33-Jährige nur zwei Szenarien ausgemalt, verrät sie. "Entweder sind wir noch enger zusammengewachsen, oder das wird unser Ende sein."
Und siehe da: Eva sollte ihrer Meinung nach recht behalten! Wie sie Ariel erklärt, sei der Papa ihres Sohnes völlig "ausgetauscht" und "eiskalt" zurück nach Hause gekommen.
Eva Benetatou entdeckt Glücksbringer bei Jenefer Riili
Spätestens der anschließende Wutausbruch des Realitystars brachte das Fass schließlich komplett zum Überlaufen. Dabei hatte sie lediglich wissen wollen, wann Chris noch einmal bei ihr ankäme.
Das Ergebnis: Chris forderte im selben Gespräch die Trennung. Zu den Vorwürfen eines Seitensprungs hat sich der Kölner bis heute nicht ein einziges Mal zu Wort gemeldet und Stellung bezogen.
Auch die Tatsache, dass Chris während der Dreharbeiten ein Armband von Eva einfach an Jenefer weiterverschenkt haben soll, bestätigt Evas Fremdgeh-Verdacht. "Du schenkst ja nicht irgendjemand die Glücksbringer deiner Frau."
Nebenbuhlerin Jenefer hingegen teilte kurz nach der Teilnahme bei "KDRS" mit, dass sie das Armband nur widerwillig getragen habe und zu keinem Zeitpunkt die Absicht hatte, Eva etwas wegzunehmen.
