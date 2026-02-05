Fremdgeh-Vorwurf von Eva Benetatou: Hat Ex Chris Broy sie eiskalt betrogen?

Murwillumbah (Australien) - Ausgerechnet im Gespräch mit Dschungel-Zicke Ariel (22) offenbart Eva Benetatou (33) tiefe Einblicke in ihre Ex-Beziehung mit Realitystar Chris Broy (36).

Gemeinsam mit Ariel (22, l.) hatte Eva Benetatou (33) nach der Schatzsuche viel zu lachen. © RTL

Im Detail geht es der einstigen "Bachelor"-Finalistin um dessen Teilnahme bei "Kampf der Realitystars", die im Verlauf der Show für ordentlich Wirbel gesorgt haben soll.

Denn: Eva ist bis heute felsenfest davon überzeugt, dass ihr inzwischen Verflossener eine Affäre mit Mitstreiterin Jenefer Riili (33) gehabt habe. "Als er dann dort war, wusste ich irgendwie, mit dieser Frau läuft was", breitet Eva am Lagerfeuer aus.

Bereits Tage vor seiner Rückkehr hatte sich die 33-Jährige nur zwei Szenarien ausgemalt, verrät sie. "Entweder sind wir noch enger zusammengewachsen, oder das wird unser Ende sein."

Und siehe da: Eva sollte ihrer Meinung nach recht behalten! Wie sie Ariel erklärt, sei der Papa ihres Sohnes völlig "ausgetauscht" und "eiskalt" zurück nach Hause gekommen.