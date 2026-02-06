Flirt-Vorwürfe im Camp: Eva Benetatou hofft auf Treffen mit Patricks Freundin
Köln - Nach den jüngsten Ereignissen im Dschungelcamp steht Eva Benetatou (33) plötzlich stark in der Kritik. Jetzt meldet sie sich selbst zu Wort und bezieht Stellung.
Im australischen Busch wurde es für Eva zuletzt ungemütlich. Zuschauer und Mitcamper warfen der 33-Jährigen vor, sie habe sich im Dschungelcamp auffällig an den vergebenen Patrick Romer (30) rangeschmissen.
Ein Vorwurf, der Eva sehr getroffen hat und den sie jetzt endgültig vom Tisch fegen will. Dazu richtet sie eine klare Botschaft an Patricks Freundin Annelie Henze (28).
Gegenüber RTL macht die Influencerin unmissverständlich deutlich, wie sie die Lage sieht: "Sie und er zusammen – die gehören zusammen. Und ich wünsche den beiden das Beste."
Für Eva sei das Thema damit abgehakt. Das würde sie gerne "Annelie auch persönlich sagen, weil sie und er zusammengehören."
Ob Annelie Interesse an einem klärenden Gespräch hat, bliebt abzuwarten.
Shitstorm im Netz: Darum meldet sich Eva zu Wort
Der Grund für die Klarstellung: In den sozialen Netzwerken kochte die Stimmung zuletzt hoch. Immer wieder hieß es, Eva habe gezielt die Nähe zu Patrick gesucht.
Für sie völliger Quatsch. Eva würde "never ever irgendwie in irgendeiner Form eine Beziehung" zerstören wollen. Hinzu komme, dass sie aus alten Fehlern gelernt habe.
"Ich habe niemals eine Intention dieser Art gehabt und ich würde auch niemals den Fehler, den ich mal gemacht habe, noch mal machen", so die Ex-Bachelor-Teilnehmerin.
Ganz anders sieht das allerdings Annelie. Schon vor wenigen Tagen zeigte sie sich in der "Stunde danach" alles andere als entspannt, als sie auf Eva angesprochen wurde.
Dort sparte sie nicht mit Kritik und unterstellte der Dschungelcamperin, sich aus der Sache rausreden zu wollen: "Sie macht da jetzt einfach wieder ihre Masche draus, weil sie natürlich Angst hat, rauszufliegen."
Titelfoto: RTL