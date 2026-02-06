Flirt-Vorwürfe im Camp: Eva Benetatou hofft auf Treffen mit Patricks Freundin

Köln - Nach den jüngsten Ereignissen im Dschungelcamp steht Eva Benetatou (33) plötzlich stark in der Kritik. Jetzt meldet sie sich selbst zu Wort und bezieht Stellung.

Eva Benetatou (33) wurde vorgeworfen, bewusst die Nähe zu Mit-Camper Patrick Romer (30) gesucht zu haben. © RTL

Im australischen Busch wurde es für Eva zuletzt ungemütlich. Zuschauer und Mitcamper warfen der 33-Jährigen vor, sie habe sich im Dschungelcamp auffällig an den vergebenen Patrick Romer (30) rangeschmissen.

Ein Vorwurf, der Eva sehr getroffen hat und den sie jetzt endgültig vom Tisch fegen will. Dazu richtet sie eine klare Botschaft an Patricks Freundin Annelie Henze (28).

Gegenüber RTL macht die Influencerin unmissverständlich deutlich, wie sie die Lage sieht: "Sie und er zusammen – die gehören zusammen. Und ich wünsche den beiden das Beste."

Für Eva sei das Thema damit abgehakt. Das würde sie gerne "Annelie auch persönlich sagen, weil sie und er zusammengehören."

Ob Annelie Interesse an einem klärenden Gespräch hat, bliebt abzuwarten.