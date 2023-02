Evangeline Lily über ihre Zeit als Stewardess: Habe Passagiere absichtlich angefurzt

Evangeline Lily macht in der Jonathan-Ross-Show mit ekligen Geschichten von sich Reden. In ihrer Zeit als Stewardess habe sie Passagiere absichtlich angefurzt.

Von Christian Norm

Los Angeles (USA) - "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" erobert gerade weltweit die Kinocharts. Vermutlich auch, um den neuesten Marvel-Blockbuster noch etwas zu pushen, zeigte sich Evangeline Lilly (43) diese Woche in der "Jonathan Ross Show", die jedoch erst am Samstag als Aufzeichnung ausgestrahlt wird. Was die Hollywood-Schauspielerin dort erzählte, war ganz schön eklig...

Evangeline Lilly (43) bei der Weltpremiere von "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" in Los Angeles. © VALERIE MACON / AFP So gab Lilly zu, in ihrer kurzen Zeit als Stewardess, mehrere Passagiere mit Absicht angefurzt zu haben. Allerdings nur, wenn diese unhöflich gewesen seien. "Wenn du vorbeikommst, machst du einfach ein bisschen 'Schädlingsbekämpfung', hinterlässt einen kleinen Duft, an dem sich das Ar***loch erfreuen kann... Das habe ich getan, ich habe sie angefurzt. Was blieb mir auch anderes übrig", so die kanadische Schauspielerin. Lilly, die in Ant-Man die Rolle der Hope Van Dyne alias The Wasp spielt, war zum Glück nicht lange als Stewardess tätig. Ausgerechnet ein Flug nach Deutschland beendete ihre Karriere bereits nach ein paar Wochen. Promis & Stars Seltener Auftritt mit Schwester: Dannii und Kylie Minogue geben LGBTQIA+-Konzert "Ich habe das zwei Monate lang gemacht und dann bin ich zu einem Flug nach Deutschland ohne meinen Pass aufgetaucht und habe mir gesagt: 'Ich glaube nicht, dass dieser Job etwas für mich ist', und habe gekündigt", erzählte die 43-Jährige dem Moderator Jonathan Ross. Doch nicht nur mit diesem "Geständnis" sorgte Lilly für Aufsehen. Auch über ihren Ant-Man-Co-Star Michael Douglas (78) hatte sie eine heftige Geschichte im Gepäck.

Evangeline Lilly wollte Michael Douglas f***