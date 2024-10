Evelyn Burdecki packt über Liebe zu Tankwart aus: Mit Pausenschild wurde es intim!

Evelyn Burdecki (36) gilt seit vielen Jahren als hoffnungslose Dauer-Single. Doch das war nicht immer so ... © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)

Im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" plaudert die einstige "Dschungelcamp"-Siegerin im Gespräch mit Gastgeberin Barbara Schöneberger (50) aus dem Nähkästchen und verrät dabei ganz nebenbei: "Ich war ja mal mit einem Tankwart zusammen."

Dass der Angestellte mutmaßlich nicht wie Onkel Dagobert in einem Geldspeicher baden konnte, störte die 36-Jährige offenbar nicht. Vielmehr waren es die spontanen und aufregenden Momente, die den besonderen Reiz der Beziehung ausmachten.

Gegenüber Schöneberger gibt Evelyn an, dass sie den Unbekannten sehr gerne während dessen Nachtschichten in der Tankstelle besucht habe. Wenn er das Schild "Ich bin in 20 Minuten wieder zurück" an die Tür hängte, wurde es meist intim.

"In den 20 Minuten, das war super, da konnte man auch mal knutschen", erinnert sie sich mit einem verräterischen Lachen. Ob das eine oder andere Mal nicht vielleicht auch die Klamotten durch den Verkaufsraum flogen, behielt der TV-Star lieber für sich.