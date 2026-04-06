"Ziehe dich aus": Nach Collien Fernandes packt auch Evelyn Burdecki über sexualisierte Gewalt aus
Köln - Das Thema sexualisierte Gewalt ist nach den Vorwürfen von Collien Fernandes (44) gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) allgegenwärtig. Und auch TV-Bekanntheit Evelyn Burdecki (37) hat bereits negative Erfahrungen gemacht.
"Ich bekomme ständig Dick Pics, sexuelle Angebote, widerliche Nachrichten. Da schreiben Männer Sachen wie: 'Wenn ich dich auf der Straße sehe, ziehe ich dich aus.' Wirklich ekelhafte Dinge", erzählt die Tochter polnischer Eltern gegenüber "Bild."
Für Evelyn sei es unbegreiflich, dass viele Männer gar nicht verstehen, was sie bei einer Frau damit auslösen würden und dass es sehr schlimm sei.
Dennoch lese die 37-Jährige die Nachrichten manchmal, "wenn ich unterwegs bin oder im Bett liege. Wenn ich dann sehe, wie ekelhaft das ist, blockiere ich die Leute. Wenn es richtig schlimm wird, melde ich das auch", gibt sie preis.
Für Evelyn ist klar, dass sie sich von "solchen Männern" nicht vorschreiben lasse, wie sie sich anziehe.
"Warum soll ich plötzlich mit Rollkragenpullover rumlaufen, nur weil sich irgendein Typ wegen meines Dekolletés danebenbenimmt oder mich dumm anmacht?", will die einstige "Bachelor"-Teilnehmerin wissen. Dann ziehe sie erst recht ein Oberteil mit Ausschnitt an, stellt sie klar.
Evelyn Burdecki droht Männern mit Veröffentlichung der Nachrichten
Zudem spiele Evelyn hin und wieder mit dem Gedanken, die Nachrichten dieser Männer auch zu veröffentlichen und die Absender zu identifizieren.
"Ich glaube, dass das abschreckt. Wenn die merken: Okay, wenn ich so etwas schreibe oder schicke, dann könnte mein Name öffentlich werden – dann überlegen sich das vielleicht einige zweimal", glaubt die TV-Bekanntheit.
Natürlich sei es so, dass manche sich dann einfach Fake-Accounts machen würden, dennoch sei sich Evelyn sicher, dass das öffentliche Benennen etwas bewirken könne.
"Ich finde grundsätzlich, da ist gerade etwas ins Rollen gekommen, was es so in der Größe noch nicht gab", so Evelyn.
Sie finde es auch wichtig und richtig, dass inzwischen so groß darüber diskutiert werde und dass Frauen so laut werden.
"Ich finde es gut, wenn Menschen auf die Straße gehen und sagen: Wir lassen uns das nicht gefallen", sagt sie abschließend.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa