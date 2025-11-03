Ekel-Alarm im Hotelzimmer: Evelyn Burdecki offenbart ihr peinlichstes Date

Köln - Evelyn Burdecki und die Suche nach dem Mann fürs Leben ist zweifelsohne ein Kapitel für sich. Jetzt hat die 37-Jährige mal wieder eine skurrile Anekdote aus ihrem bewegten Dating-Leben preisgegeben!

Trotz eines bewegten Dating-Lebens hat Evelyn Burdecki (37) den Mann fürs Leben noch immer nicht gefunden. © Instagram/evelyn_burdecki (Screenshot)

In der RTL-Rubrik "Ein Promi, ein Joker" wird die Kult-Blondine von Moderator David Modjarad nach ihrem peinlichsten Date gefragt. Und wie man es von ihr aus diversen Formaten gewohnt ist, nimmt sie dabei natürlich wieder kein Blatt vor den Mund.

"Ich hab' alles vollgefurzt", platzt es schonungslos offen aus Evelyn heraus. Ihr Gegenüber kann sich daraufhin vor Lachen kaum noch auf seinem Stuhl halten. Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin würde diese Erinnerung dagegen wohl viel lieber löschen.

Sie erklärt dazu: "Das war so peinlich. Ich kriege schon wieder Schweißausbrüche. Es war wirklich schlimm." Dabei schien zunächst alles gut zu laufen. Immerhin habe es sich bei der Begegnung mit dem Mann bereits um das vierte Date gehandelt.

Der vielversprechende Abend endete für die beiden Turteltauben sogar in Evelyns Hotelzimmer. Doch ausgerechnet dort nahm das Treffen wenig später noch eine äußerst unangenehme Wendung.

In der festen Überzeugung, der Mann habe das Zimmer bereits verlassen - immerhin hatte man sich bereits offiziell voneinander verabschiedet - zog sich die einstige "Dschungelcamp"-Siegerin ins Badezimmer zurück, wie sie im Interview berichtet.