Evelyn Burdecki auf Männerfang: Bei diesem Promi schlägt ihr Herz aktuell schneller
Köln - Evelyn Burdecki ist weiter auf der Suche nach Mr. Right. Ein Promi hat es ihr aktuell ganz besonders angetan. Mit ihm könnte sich die 37-Jährige definitiv ein Date vorstellen.
Aus ihrem Traum von einer festen Partnerschaft und eigenen Kindern macht die Kult-Blondine seit Jahren keinen Hehl. Doch das Vorhaben gestaltet sich schwierig. "Die Männer haben Angst vor mir", erklärt Burdecki im "Bild"-Interview.
Die Scheu beziehe sich nicht auf ihre Persönlichkeit, sondern vielmehr auf das Leben im Rampenlicht. Dennoch führe sie ein aktives Datingleben. "Mindestens einmal die Woche" treffe sie sich mit einem Mann, jedoch ohne nennenswerten Erfolg.
Ob sich das eventuell bald ändert? Wie die frühere "Bachelor"-Kandidatin preisgibt, habe sie derzeit einen echten Crush. Um wen es sich dabei handelt, will Evelyn nicht für sich behalten: "Den Läufer finde ich toll, Arda Saatçi", stellt sie klar.
Der 28-Jährige passe vom Typ her genau in ihr Beuteschema: "Ich mag wilde und abenteuerliche Männer." Eine Idee fürs erste Treffen liefert die TV-Bekanntheit dem Extremsportler gleich schon mit dazu. "Mit ihm würde ich gerne mal eine Runde laufen gehen", schmachtet Evelyn.
Evelyn Burdecki selbstbewusst: "Ich zeige ihm die Frauenwelt!"
Saatçi hatte erst kürzlich für Schlagzeilen gesorgt. Sein 600-km-Ultralauf durch das Death Valley in Kalifornien wurde im Mai im Netz gestreamt. Allerdings verfehlte der 28-Jährige damals sein Ziel, die Strecke in 96 Stunden zu schaffen.
Für Evelyn ist das allerdings kein Problem. Begeistert merkt sie im Interview an: "Ich mag Männer, die ihren Weg verfolgen." Auch sie habe den Stream gebannt verfolgt. Als Partner fürs Leben sei ihr der Berliner aber eigentlich zu jung.
In diesem Fall könne sie sich jedoch eine Ausnahme vorstellen. Der 28-Jährige hatte allerdings kürzlich offenbart, noch nie verliebt gewesen zu sein. Wegen des harten Trainings habe er bislang keine Energie in Dates investiert, so seine Begründung.
Auch das schreckt Burdecki nicht ab. "Ich zeige ihm die Frauenwelt, das ist gar kein Problem", scherzt die Single-Lady. Dann schwärmt sie weiter: "Man merkt, dass er ein Familienmensch ist, und er ist zielstrebig, das macht ihn so toll." Zudem sei der 28-Jährige sehr bodenständig.
Für ihre Karriere will sie aber keine Kompromisse machen. "Das gehört zu mir", stellt Evelyn klar. Den TV-Job würde sie daher "niemals, für keinen Mann auf der Welt, aufgeben". Gut, dass Arda selbst schon im Rampenlicht steht …
Titelfoto: Bildmontage: Cameron Moon/Red Bull Content Pool/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa