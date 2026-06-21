Evelyn Burdecki auf Männerfang: Bei diesem Promi schlägt ihr Herz aktuell schneller

Köln - Evelyn Burdecki ist weiter auf der Suche nach Mr. Right. Ein Promi hat es ihr aktuell ganz besonders angetan. Mit ihm könnte sich die 37-Jährige definitiv ein Date vorstellen.

Evelyn Burdecki (37) sucht weiter aktiv nach dem Mann fürs Leben. © Rolf Vennenbernd/dpa

Aus ihrem Traum von einer festen Partnerschaft und eigenen Kindern macht die Kult-Blondine seit Jahren keinen Hehl. Doch das Vorhaben gestaltet sich schwierig. "Die Männer haben Angst vor mir", erklärt Burdecki im "Bild"-Interview.

Die Scheu beziehe sich nicht auf ihre Persönlichkeit, sondern vielmehr auf das Leben im Rampenlicht. Dennoch führe sie ein aktives Datingleben. "Mindestens einmal die Woche" treffe sie sich mit einem Mann, jedoch ohne nennenswerten Erfolg.

Ob sich das eventuell bald ändert? Wie die frühere "Bachelor"-Kandidatin preisgibt, habe sie derzeit einen echten Crush. Um wen es sich dabei handelt, will Evelyn nicht für sich behalten: "Den Läufer finde ich toll, Arda Saatçi", stellt sie klar.

Der 28-Jährige passe vom Typ her genau in ihr Beuteschema: "Ich mag wilde und abenteuerliche Männer." Eine Idee fürs erste Treffen liefert die TV-Bekanntheit dem Extremsportler gleich schon mit dazu. "Mit ihm würde ich gerne mal eine Runde laufen gehen", schmachtet Evelyn.