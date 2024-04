Sorgen um Evelyn Burdecki: Wurde der Reality-Star Opfer einer Hai-Attacke?

Im Urlaub hat sich Evelyn Burdecki (35) auf den Weg zu einem Tauchgang mit Haien gemacht. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/evelyn_burdecki

Schon auf dem Hinweg zu der Stelle, wo es für die Dschungelkönigin von 2019 ins Wasser ging, zeigte Evelyn ihren rund 814.000 Followern auf Instagram, wie sehr sie Panik vor dem Unterfangen hatte. "Es ist 8 Uhr morgens Ortszeit. Es könnte sein, dass das meine letzten Worte an euch sind. Ich sitze gerade freiwillig - ich betone freiwillig - in einem Boot, das in Richtung [...] Hölle fährt", erklärte sie in einer Story.

Sie persönlich habe ein richtiges Kopfkino, weshalb sie sich jede Sekunde frage, warum sie sich das antue. Ihr Puls sei auf 500, aber sie sei auch nicht dazu gezwungen worden. "Ich bin wirklich morgens früh freiwillig aufgestanden und habe auf mein Frühstück verzichtet, weil es so früh ist, und fahre jetzt zu einem Ort, wo ich vielleicht gefrühstückt werde", gab Evelyn preis.

Die Aufregung bei der Blondine mit polnischen Wurzeln und den anderen Beteiligten auf dem Boot sei immer größer geworden, als man sich dem Ziel näherte. "Es geht los. Oh mein Gott!"

Um ihre Anhänger beim Tauchgang mitzunehmen, hatte sich die frühere "Der Bachelor"-Teilnehmerin extra eine wasserfeste Handyhülle zugelegt, um immer wieder Storys hochladen zu können.