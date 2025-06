Evelyn Burdecki erfüllt sich Kindheitstraum: Diesen TV-Job hat sie sich gekrallt

Düsseldorf/Island - Für Evelyn Burdecki (36) geht in diesen Tagen ein jahrzehntelang behüteter Traum in Erfüllung. Die Kult-Blondine hat sich nämlich einen heiß begehrten TV-Job geangelt!

Schon bald wird TV-Kapitän Florian Silbereisen (r.) Evelyn Burdecki auf dem "Traumschiff" begrüßen dürfen. © Dirk Bartling/ZDF/dpa

Immer mal wieder hat Evelyn darüber gesprochen, sich eines Tages einen ganz besonderen Traum erfüllen zu wollen. Jetzt hat sie es endlich geschafft!

Denn: Die TV-Ikone steht laut BILD derzeit für Dreharbeiten für "Das Traumschiff" vor der Kamera.

In einem kurzen Interview soll Evelyn ihre neueste Rolle bestätigt haben. "Die Rolle darf ich noch nicht verraten, das wird eine Überraschung." Erst vor wenigen Tagen hatte sie in einer Instagram-Story angekündigt, sehr bald ein "echt cooles Projekt" in die Tat umzusetzen.

Ihren Worten nach zu urteilen handele es sich dabei um einen waschechten "Traum. Traum. Traum." Jetzt ist klar, dass es sich dabei ums "Traumschiff" um TV-Kapitän Florian Silbereisen (43) handelt.