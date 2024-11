Trennungs-Schmerz bei Evelyn Burdecki: Deshalb ist der TV-Star so emotional

Nicht gerade allzu happy zeigte sich am Montag Evelyn Burdecki bei ihren Fans. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Evelyn Burdecki

Über Instagram meldete sich die Kult-Blondine zum Start der neuen Woche bei ihren mehr als 830.000 Fans.

Mit im Gepäck: Jede Menge Trennungsschmerz! "My heart is broken. Warum müssen Trennungen eigentlich immer so weh tun?", beschwerte sich die ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin.

Wer nun aber an einen frischgebackenen Ex-Freund der 36-Jährigen denkt: Fehlanzeige. Die Düsseldorferin mit polnischen Wurzeln hatte sich lediglich von ihrem Häuschen auf Ibiza verabschieden müssen.

"Ich muss mich heute von meinem geliebten Mietshaus - die Betonung liegt auf 'Miet' - trennen."

Erst im Sommer dieses Jahres hatte der TV-Star laut und deutlich betont, Deutschland für einige Zeit im Jahr den Rücken kehren und sich den Traum vom Eigenheim auf Ibiza erfüllen zu wollen.