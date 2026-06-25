Evelyn Burdecki verrät privaten Herzenswunsch: "Ich würde am liebsten ..."
Köln - Evelyn Burdecki (37) hört ihre innere Uhr ticken - und das nicht gerade leise. Bei der Partnersuche setzt die Blondine deshalb klare Prioritäten.
Die Kult-Blondine mit polnischen Wurzeln ist attraktiv und erfolgreich, doch der richtige Mann an ihrer Seite fehlt. Für ihren ausgeprägten Wunsch nach einer baldigen Familiengründung ist das natürlich ein eklatantes Problem.
"Ich würde am liebsten morgen schon mein Kind bekommen!", gestand Evelyn bei "Ein Herz für Kinder" im Gespräch mit RTL ganz offen und ehrlich. Das Thema stehe bei ihr derzeit definitiv an erster Stelle.
Tatkräftige Unterstützung erhält sie dabei von ihren Freunden. "Aktuell werde ich total oft versucht zu verkuppeln", offenbarte die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin, die erst kürzlich eine erschütternde Fettleber-Diagnose verarbeiten musste.
Beim Dating fällt Evelyn inzwischen direkt mit der Tür ins Haus. Schon beim ersten Treffen checke sie die Einstellung ihres Gegenübers ab: "Ich achte da schon drauf, ob der Mann noch einen Kinderwunsch hat oder auch abgeschlossen hat."
Unerfüllter Kinderwunsch für Evelyn Burdecki emotional belastend
Männer, die keine Familie mehr gründen wollen, werden von der 37-Jährigen sofort rigoros ausgesiebt. Ein fester Partner komme für sie aber auch nur dann wirklich infrage, wenn die Chemie vollkommen stimmt.
Für den Ernstfall, also wenn sie Mr. Right tatsächlich nicht mehr begegnen sollte, scheut Evelyn auch keine alternativen Methoden, um sich den Traum vom eigenen Nachwuchs zu erfüllen. "Das ist auch nichts Verwerfliches", erklärte sie dazu.
Der unerfüllte Wunsch nach einer eigenen kleinen Familie ist für Burdecki emotional sehr belastend. Warum das so ist, verriet sie im vergangenen Jahr: "Als mein Vater noch gelebt hat, hat er die ganze Zeit gesagt: 'Evelyn, ich wünsche mir so sehr ein Enkelkind'."
Doch dazu sollte es allerdings nicht mehr kommen. Papa Klemens (†75) verstarb Ende 2021 völlig überraschend infolge eines Herzinfarkts. Jetzt möchte Evelyn zumindest ihrer Mama noch die Möglichkeit bieten, Großmutter zu werden.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa