Evelyn Burdecki verrät privaten Herzenswunsch: "Ich würde am liebsten ..."

Köln - Evelyn Burdecki (37) hört ihre innere Uhr ticken - und das nicht gerade leise. Bei der Partnersuche setzt die Blondine deshalb klare Prioritäten.

Evelyn Burdecki (37) möchte unbedingt eine eigene Familie gründen. Aktuell fehlt ihr dazu allerdings noch der passende Mann. © Felix Hörhager/dpa

Die Kult-Blondine mit polnischen Wurzeln ist attraktiv und erfolgreich, doch der richtige Mann an ihrer Seite fehlt. Für ihren ausgeprägten Wunsch nach einer baldigen Familiengründung ist das natürlich ein eklatantes Problem.

"Ich würde am liebsten morgen schon mein Kind bekommen!", gestand Evelyn bei "Ein Herz für Kinder" im Gespräch mit RTL ganz offen und ehrlich. Das Thema stehe bei ihr derzeit definitiv an erster Stelle.

Tatkräftige Unterstützung erhält sie dabei von ihren Freunden. "Aktuell werde ich total oft versucht zu verkuppeln", offenbarte die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin, die erst kürzlich eine erschütternde Fettleber-Diagnose verarbeiten musste.

Beim Dating fällt Evelyn inzwischen direkt mit der Tür ins Haus. Schon beim ersten Treffen checke sie die Einstellung ihres Gegenübers ab: "Ich achte da schon drauf, ob der Mann noch einen Kinderwunsch hat oder auch abgeschlossen hat."