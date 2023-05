Evelyn Burdecki in Spendierlaune - Das schenkt sie ihrer Mama nachträglich zum Muttertag!

Mit Mama Teresa machte sich Evelyn Burdecki (34) am Montag auf den Weg zu Saturn, um ein neues Handy zu kaufen. © Montage: Screenshot/Instagram/Evelyn Burdecki

Nicht erst seit dem tragischen und plötzlichen Tod ihres Vaters Klemens (†76) vor knapp eineinhalb Jahren pflegen die ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmerin und ihre Mami eine ganz besondere Beziehung.

Egal ob ein ausgiebiger Urlaub in Dubai, ein flitzender Vierbeiner oder sonstige Aufmerksamkeiten - für die 34-Jährige hat die Familie oberste Priorität. So auch diesmal! Weil Mama Teresa während des gemeinsamen Trips in den Niederlanden ein kleines Missgeschick widerfuhr, zog es das Mutter-Tochter-Gespann am gestrigen Montag in einen Technikfachhandel ihres Vertrauens, um Teresa ein neues Handy zu besorgen.

"Wir sind hier gerade bei Saturn, weil meine Mutter vor ein paar Tagen ihr Handy bei strömendem Regen im Garten liegen gelassen hat. Und jetzt geht es jede Stunde aus, wenn man kein Ladekabel dran hat", verriet die Dschungelkönigin von 2019.

Um für Rentnerin Teresa das beste Handy auszuwählen, bat Evelyn kurzerhand ihre fast 800.000 Fans um Rat. "Welches ist das einfachste Handy für Senioren (Ü76)?", wollte sie von ihrer Community wissen.