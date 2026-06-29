Als er zu singen beginnt, platzt es aus Evelyn Burdecki heraus: "Ich bin verliebt in dich"!
Düsseldorf - Nanu, ist Evelyn Burdecki (37) weg vom Markt? Das Reality-Sternchen schüttet auf einmal einem für sie ganz besonderen Mann das Herz aus, spricht dabei sogar öffentlich von Liebe.
Eigentlich ist die ehemalige Teilnehmerin von "Der Bachelor" als Dauersingle bekannt - der zwar nach dem romantischen Glück sucht - aber das bislang noch nicht gefunden hat.
Jetzt scheint in die Liebes-Thematik aber offensichtlich neuer Schwung gekommen zu sein.
Denn zusammen mit RTL läuft die 37-Jährige hinter den Kulissen von "Tarzan" geradewegs in die Hände von Schauspieler Philipp Büttner (35). Und der scheint es Evelyn von der ersten Sekunde an mächtig angetan zu haben.
Bereits nach wenigen Augenblicken hagelt es eine Flirt-Offensive, die sich gewaschen hat. Unter anderem "Du bist doch bildschön" oder "Wow, du hast richtig gute Haare. Richtig schön" bekommt der Hamburger von Evelyn zu hören - inklusive verschmitztem Lächeln.
Sie selbst hat nach Jahren Singledasein exakte Vorstellungen von ihrem Traum-Tarzan.
Evelyn Burdecki will Schauspieler "um den Finger wickeln"
"Manchmal wünscht man sich einfach, dass man einen Tarzan auch im echten Leben hat. Einen Mann, der an der Seite ist, der auf einen aufpasst. Wenn es einem nicht gut geht, dann gibt er einem ganz, ganz viel Wärme", schwärmt die 37-Jährige.
Dann fliegen so richtig die Funken! Als Büttner für seinen Promi-Gast auch noch zu singen beginnt, platzt es aus ihr heraus. "Ich bin verliebt in dich", stellt Evelyn unmissverständlich klar.
"Er ist hübsch, er ist motiviert, er ist zielstrebig, er ist clever, er ist smart. Ach so toll. Und seine Haare haben sich so gut angefühlt", träumt sich die Ex-Dschungelkönigin mit dem Darsteller hinfort.
Allerdings: Aus einer gemeinsamen Zukunft wird nichts. Der "Tarzan"-Schauspieler ist bereits vergeben - mit einem Mann.
"Ich habe aber alles gegeben. Ich wollte Tarzan um den Finger wickeln, um die Liane wickeln – aber es hat nicht geklappt."
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa