Schock bei Arzt-Besuch: Krebs-Verdacht bei Evelyn Burdecki

Düsseldorf - Eigentlich hatte Evelyn Burdecki (36) einen fast schon routinemäßigen Eingriff bei ihrer Hautärztin. Plötzlich entpuppt sich ihr Besuch aber als besorgniserregender Krebs-Verdacht mit Folgen.

Evelyn Burdecki (36) hat sich in dieser Woche ein auffälliges Muttermal entfernen lassen müssen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Mit dem Ausgang ihres Termins hat die TV-Prominenz wohl alles andere als gerechnet ...

Denn eigentlich wollte Burdecki nur bei der Hautärztin ihres Vertrauens vorbeischauen, um einen entzündeten Pickel am Hals per Laser behandeln zu lassen. "Dieser hier ist nach innen groß geworden und ich neige immer dazu, den von innen nach außen drücken zu wollen."

Mitten im Termin scheint die Aufmerksamkeit ihres Hautarztes allerdings auf etwas anderes gefallen zu sein: eines ihrer Muttermale. "Aus dem Termin wurde spontan auch ein Muttermal-Check und eins mit Verdacht auf weißen Hautkrebs wurde vorsichtshalber entfernt", erklärt Evelyn auf dem Rückweg.

"Damit das nicht zu weißem Hautkrebs mutiert, hat sie es mir es herausgeschnitten. Jetzt laufe ich mit zwei Pflastern aus der Praxis raus - aber gut, dass ich da war", hält die Düsseldorferin in ihrer neuesten Instagram-Story fest.