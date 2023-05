Evelyn Burdecki schmust vertraut mit Elton, dann folgen gleich zwei Küsse

Köln - Evelyn Burdecki (34) knutscht in aller Öffentlichkeit! Erst schmust die Single-Blondine mit TV-Kollege Elton (52), dann fallen gleich zwei Küsse.

Evelyn Burdecki (34) zeigte sich vertraut mit ihrem TV-Kollegen Elton (52) bei einem Event in Köln. © Montage: Instagram/Screenshot/Evelyn Burdecki

Am gestrigen Dienstag war Evelyn bei einer Preisverleihung in Köln zu Gast und meldete sich in einer Instagram-Story von dem Event. "Schaut mal, wen ich wiedergetroffen habe ...", verkündete sie übers ganze Gesicht strahlend und löste prompt auf: "Elton!"

Tatsächlich schlich sich der Kult-Protege von Stefan Raab (56) von hinten ins Bild und scherzte nach Evelyns hochtönender Ankündigung selbstironisch: "Einer der größten Produzenten überhaupt."

Eigentlich habe er die Veranstaltung nur besucht, "weil es lecker Bratwürste gibt", feixte Elton weiter. Evelyns Aufmerksamkeit war geweckt und ihr Erstaunen groß, als der Entertainer verriet, schon vier der fleischigen Leckerbissen vertilgt zu haben.

Dabei wirkten die ehemalige Dschungelkönigin und der "Schlag den Star"-Moderator sehr vertraut miteinander. Immerhin dürften sich ihre Wege in der Vergangenheit schon viele Male vor, aber auch hinter den Kameras gekreuzt haben.

So ließ sich Evelyn nicht lumpen und schmiegte erst ihr Gesicht an Eltons Wange, um ebendieser kurz darauf ein dickes Bussi aufzudrücken.