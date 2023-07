Evelyn Burdecki sendet pralle Grüße aus Ibiza: Dieser Ausschnitt haut alle um!

Die 34-jährige Kult-Blondine weiß, sich für ihre Instagram-Fans gekonnt in Szene zu setzen. Ihren Mr. Right hat sie allerdings noch nicht gefunden. © Instagram/evelyn_burdecki (Screenshot)

Dass sich die TV-Bekanntheit nicht erst seit gestern auf der Baleareninsel befindet, beweist ihre stark gebräunte Haut. Um ihren charakteristischen Lippenstift zu präsentieren, hat Evelyn zudem einen perfekten Kussmund geformt.

"Du bist für mich die schönste und lustigste Frau in Deutschland", schwärmte ein Bewunderer der 34-jährigen Single-Frau in der Kommentarspalte unter dem Beitrag. Andere schreiben: "Mega schön", "Fantastischer Anblick" oder einfach nur "Wow!".

Innerhalb der ersten Stunde nach Veröffentlichung wurde die Aufnahme schon über 15.000 Mal mit einem Herz markiert. Hinzu kommen die obligatorischen Herz- und Flammensymbole. Dieser Urlaubsgruß kann sich definitiv sehen lassen.

Evelyn war in den letzten Jahren in gefühlt jedem deutschen TV-Format. In den Dating-Shows "Take Me Out ", "Bachelor in Paradise" und "Topf sucht Burdecki" suchte sie vergeblich nach der großen Liebe und 2019 gewann sie das Dschungelcamp.