Evelyn Burdecki sichtlich traurig: So emotional denkt sie an ihren toten Papa

Erst vor ein paar Tagen hatte sich die Ex-Dschungelkönigin samt Bruder und Mama aufgemacht gen Ibiza, um unter der spanischen Sonne die Seele baumeln zu lassen.

Aber nicht nur wegen der tollen Kulissen, sondern auch, um den Geburtstag ihres geliebten Vaters zu feiern.

"Ich bin sehr froh und dankbar, nicht alleine feiern zu müssen, weil ich weiß, wie mein Papa immer gefeiert hat."

Nicht nur aus diesem Grund sei der Geburtstag ihres geliebten Papas immer "sehr emotional", gab sie feierlich gekleidet im roten Hingucker-Kleid samt schwarzer Stiefel zu. Gemeinsam mit Bruder Thomas, Mama Teresa und deren Hündchen erhob sie daher am Samstagnachmittag in Gedenken an Klemens das Glas.