Evelyn Burdecki sorgt mit TV-Kuss für Wirbel: "Deine Lippen schmecken so gut!"

Evelyn Burdecki (36) gab in der ProSieben-Show "TV Total - Aber mit Gast" mit Sebastian Pufpaff (48) mal wieder ordentlich Gas. © Joyn / Steffen Z. Wolff

So heiß, anzüglich und zweideutig ging es in der ProSieben-Show mit Sebastian Pufpaff (48) in den vorherigen acht Ausgaben noch nie zur Sache. Ausgelöst wurde das pikante Treiben durch Evelyns ungewöhnliche Benutzung einer Tröte.

Dies blieb auch dem Nachfolger von Stefan Raab (48) nicht verborgen. "Sag mal, warum nimmst du eigentlich immer alles so tief in den Mund?", wollte er von der Blondine wissen. Die reagierte schlagfertig und erklärte: "Na, dadurch spüre ich das doch alles erst so richtig!"

Als "Puffi" in diesem Augenblick realisierte, in welche Richtung sich das Aufeinandertreffen entwickelte, konnte er nur noch genervt aufstöhnen: "Das ist jetzt also unser Niveau!" Doch das war erst der Anfang.

Nachdem ihre Lieblingsspeise Pommes mit Mayo, Ketchup und Zwiebeln serviert wurde, hatte Evelyn die grandiose Idee, eine der Fritten so zu vertilgen, wie es die Hunde Susi und Strolch einst im gleichnamigen Disney-Klassiker mit der Spaghetti-Nudel getan haben.