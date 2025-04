Evelyn Burdecki zieht im Urlaub blank und zeigt sich oben ohne

Die traumhafte Strandkulisse in dem Video erinnert auf den ersten Blick an die Malediven. Wirklich Augen für die Landschaft hatten aber wohl die wenigsten. Die Blicke waren allein auf Evelyn gerichtet, die mal eben oben ohne im Ozean posierte.

Zuletzt war es auf dem Instagram-Kanal der 36-Jährigen arg ruhig zugegangen. In der vergangenen Woche meldete sie sich dann plötzlich in ihrer Story zu Wort und verriet den Grund: Die Kult-Blondine hatte sich eine Lebensmittelvergiftung eingefangen .

Auszeit im Paradies: Oben ohne und mit einem guten Buch in der Hand posiert die 36-jährige Kult-Blondine am Strand. © Instagram/evelyn_burdecki (Screenshot)

Worin die 36-Jährige da so vertieft ist, wollte sie ihrer Community selbstverständlich nicht vorenthalten. Bei der Lektüre handelte es sich um Michael Leisters Bestseller "Drauf geschissen! Wie dir endlich egal wird, was andere denken". Die Message ist klar.

Für ihre Hüllenlosigkeit wurde Evelyn in der Kommentarspalte unter dem Beitrag natürlich wieder von ihren Fans abgefeiert und mit Komplimenten überschüttet. Nur das Buch-Detail sorgte bei einigen für Irritationen.

"Oben ohne im Wasser ein Buch lesen. Das ist Instagram", schrieb ein User unter den Post – sehr zum Ärger von Burdecki. "Das gab's auch schon vor Instagram, da hat's nur niemand gefilmt und keiner konnte sich aufregen", konterte der TV-Star.

Ein Promi-Kollege konnte sich einen kleinen Seitenhieb ebenfalls nicht verkneifen. So merkte "Ab ins Beet"-Star Detlev Steves (56) etwa scherzhaft an: "Original, so lese ich auch." Evelyn antwortete ihm prompt: "Schäm dich, oben ohne? Was sollen die Leute denken?"