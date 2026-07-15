Evelyn Burdecki teilt Ekel-Vorfall auf Mallorca: "Ihr werdet mich jetzt auslachen!"
Palma de Mallorca (Spanien) - Evelyn Burdecki chillt derzeit auf Mallorca ihr Leben. Doch ausgerechnet in Momenten der größten Ruhe erlebt die Blondine immer wieder widerwärtige Vorfälle, die sie zum sofortigen Handeln zwingen.
Vor einiger Zeit hat sich die 37-Jährige auf der Baleareninsel den Traum von einem Haus mit Meerblick erfüllt. "Ich bin jeden Tag so dankbar […], dass ich das erleben darf", gibt sie sich im RTL-Interview demütig. Wäre da nicht diese eine Sache.
"Das einzige klitzekleine Problem ist hier auf meiner Terrasse, dass ich ab und zu mal - ich weiß, ihr werdet mich jetzt auslachen, aber es stimmt wirklich - von einem Vogel angekackt werde", erklärt Evelyn. Sie sei deshalb schon regelrecht verzweifelt.
Die ehemalige "Dschungelcamp"-Gewinnerin spricht im weiteren Verlauf des kurzen Clips davon, dass es tatsächlich riesengroße Vögel wären, die da bei ihr am Meer leben und sie regelmäßig mit unliebsamer Luftpost heimsuchen würden.
"Wenn ich meditiere, wenn ich mal nicht rede, wenn ich mein Telefon zur Seite lege, dann passiert es genau dann. Wenn ich mich so richtig, richtig fühle, dann kommt so ein kleiner Plumps, und meine Haare sind voller Mövenkacke", ärgert sich Evelyn.
Evelyn Burdecki war schon kurz davor, sich die Haare abzuschneiden
Tritt tatsächlich mal wieder der Fall ein, dass sich einer der Scherenschnäbel auf ihr Haupt erleichtert hat, ist die einstige "Take Me Out"- und "Der Bachelor"-Kandidatin zum sofortigen Handeln gezwungen, wie sie selbst sagt.
"Dann laufe ich natürlich direkt hysterisch wieder rein. Dann muss ich meine Haare waschen, weil, wenn das länger als fünf Minuten drinbleibt […], dann bekommst du das richtig schwierig ab", so die Erklärung der Kult-Blondine.
Als sie einmal nicht unmittelbar reagiert habe, sei sie kurz davor gewesen, ein Stück von ihrer Mähne abzuschneiden, "weil es einfach so eklig war". Ihre Mama sieht das Problem pragmatischer. Sie sagt immer: "Kind, mach dir nichts draus: Wenn der Vogel dir auf den Kopf kackt, bringt das Glück."
Die Fans lieben Evelyn für diese herrlich ehrlichen Einblicke in ihren Alltag. Erst kürzlich hatte der TV-Star mit heißen Posen auf dem Tennisplatz für Furore gesorgt und parallel dazu im Rahmen eines Trainings auch gleich ihr Können mit den gelben Filzkugeln unter Beweis gestellt.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)