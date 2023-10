Evelyn Burdecki verrät kurioses Geheimnis: Diese Erfindung hat ihr Leben verändert!

Evelyn Burdecki (34) hat ein festes Ritual: Nach TV-Produktionen muss sie immer etwas Fettiges mit viel Kalorien essen. © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)

Am Mittwoch war die Kult-Blondine mal wieder zu Gast bei "Stern TV". Anlässlich des 75. Geburtstags des Wochenmagazins plauderte sie mit Gastgeber Steffen Hallaschka (51) und anderen Promis über Momente aus einem Dreivierteljahrhundert.

Evelyn ist spätestens seit ihrem "Dschungelcamp"-Sieg im Jahr 2019 ein gern gesehener Gast in diversen deutschen Fernsehformaten. Es gibt wohl kaum noch eine Produktion, in der die 34-Jährige nicht mitgewirkt hat.

Da die Aufzeichnungen und Auftritte häufig bis spät in die Nacht hinein andauern, hat sich die attraktive Single-Lady in ihrer Karriere eine bestimmte Gewohnheit angeeignet, denn: "Ich bin nach TV-Sendungen immer so hungrig!"

Dies offenbart die Düsseldorferin in einer aktuellen Instagram-Story, während sie sich live dabei filmt, wie sie am Drive-in-Schalter von McDonalds ihre Bestellung aufgibt. Curry- und Sweet-Chili-Sauce ordert sie dabei gleich in mehrfacher Ausführung.

Die Mahlzeit nach getaner Arbeit "muss fettig sein und ganz viele Kalorien haben", lässt Evelyn ihre Fans wissen. Außerdem sollen ihre geliebten Chili-Cheese-Nuggets und Curly Fries in Sachen Tunke nicht zu kurz kommen.