Evelyn Burdecki völlig aus dem Häuschen: Deshalb gerät die TV-Blondine so sehr ins Schwärmen

Düsseldorf - Einige Zeit hat sich Evelyn Burdecki (36) in den Wüstenregionen dieser Welt die Sonne auf den Pelz scheinen lassen. Kaum zurück in der Heimat angekommen, schwärmt die Kult-Blondine plötzlich von diesem magischen Ort.

TV-Kultblondine Evelyn Burdecki konnte am Dienstag gar nicht mehr genug von der Sonne bekommen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Evelyn Burdecki

Richtig gelesen, liebe Männer! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin schwärmt weniger für einen Mann an ihrer Seite und dürfte daher noch auf dem Single-Markt vorhanden sein.

Erst am vergangenen Sonntag war Realitystar Gigi Birofio (24) in einer RTL-Livesendung mit einer offensiven Flirt-Attacke gescheitert. Kaum vorstellbar also, dass die Ex-Liaison von Willi Herren (†45) also vom Dschungel-Vize von 2023 schwärmt.

Nein, im Gegenteil! Die Sonne hat es der gebürtigen Düsseldorferin derart angetan, dass sie in ihrer Instagram-Story regelrecht um Worte rang. "Es ist einfach so schön. In Deutschland angekommen strahlt mir immer noch die Sonne ins Gesicht", platzte es aus der TV-Ikone heraus.

Allerdings machte es sich die Dubai-Liebhaberin weniger an der frischen Luft bequem, sondern hinter einer stinknormalen Fensterscheibe. "Ich sitze hier zwar hinter der Scheibe und eigentlich ist es draußen kalt...aber allein das hier reicht mir ja schon."

Verzichtet die Dschungelkönigin von 2019 fortan also auf teure Urlaube fernab von Freunden und Familie? Wohl eher nicht.