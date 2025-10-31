Komplett nackt! Warum Evelyn Burdecki den Tag am liebsten im "Adamskostüm" begrüßt

Düsseldorf - Vom Reality-TV-Teilnehmer zum Fernseh-Star: Evelyn Burdecki (37) ist inzwischen in ihrer eigenen Sky-Doku "Being Burdecki" zu sehen. Ihr Ziel: eine Traum-Immobilie finden. Dabei hat sie ganz bestimmte Ansprüche...

Evelyn Burdecki (37) sucht nicht nur ein neues Feriendomizil, sondern auch einen Mann fürs Leben. © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshot)

Doch das ist nicht so einfach, denn es gibt zwei gute Gründe. Zum einen darf das neue Feriendomizil nicht mehr als eine Million Euro kosten und zum anderen darf das Grundstück nicht einsehbar sein.

Aber warum das? "Ich will morgens, wie Gott mich schuf, ins Wasser hüpfen! Für mich gibt’s nichts Schöneres, als den Tag im Adamskostüm zu begrüßen. Sonne auf der Haut, kein BH, kein Make-up, kein Nachbar mit Fernglas", gesteht die Kult-Blondine in einem Gespräch gegenüber "BILD".

Bereits ihre Eltern hätten Evelyn beigebracht, dass man sich nicht verstecken müsse. Sei es hinter Schminke oder hinter einer Maske. "Ich habe mit der Zeit gelernt: Perfekt ist langweilig, ich mag’s lieber echt", gibt die Tochter polnischer Eltern zu.

Allerdings ist die 37-Jährige nicht nur auf der Suche nach einer neuen Bleibe, weiterhin möchte sie auch den Mann fürs Leben kennenlernen. Daher nutzt sie den Anlass der Immobilien-Suche auch zum Flirten. Doch das weckt bei manchen Männern wohl falsche Begehrlichkeiten.