Evelyn Burdecki von Schockanruf kalt erwischt: Ex-Fußballstar muss gewarnt werden
Italien - Während einer Tour durch Florenz erreicht Evelyn Burdecki (37) aus dem Nichts ein Anruf, der ihr das Blut in den Adern gefrieren lässt. Nach dem Auflegen kontaktiert sie sofort einen ehemaligen Fußball-Nationalspieler.
In der vierten Folge der Sky-Doku-Soap "Being Burdecki" reist die Blondine von Ibiza nach Italien. "Eigentlich der perfekte Tag - wäre da nicht die eine Sache passiert", erklärt sie zunächst noch etwas geheimnisvoll.
Als Evelyn mit Guide Eduardo da Silva das Athen des Stiefelstaates erkundet und dabei eigentlich nur "La Dolce Vita" genießen möchte, klingelt auf einmal ihr Telefon. Eine unbekannte Nummer ruft an - und das nicht zum ersten Mal.
Die 37-Jährige ist verunsichert.
Schließlich nimmt sie den Call entgegen: Am anderen Ende der Leitung meldet sich ein Mann, der behauptet, ihre Telefonnummer auf Telegram gesehen zu haben. Der Schock steht der ehemaligen "Dschungelcamp"-Siegerin ins Gesicht geschrieben.
"Ich war noch nie in meinem Leben auf Telegram, das kann gar nicht sein", stellt sie klar. Doch der Unbekannte bleibt bei seiner Version. Evelyn hakt nach: "Das heißt, irgendwer hat meine Telefonnummer zusammen mit meinem Bild bei Telegram online gestellt?"
Ihr Gesprächspartner bestätigt dies. "So etwas ist mir noch nie passiert, das ist wirklich der absolute Albtraum", zeigt sich die Reality-TV-Bekanntheit völlig aufgelöst. Seit 20 Jahren habe sie nun schon dieselbe Nummer - und jetzt DAS!
Um ihn zu warnen: Evelyn Burdecki kontaktiert Ex-BVB-Star Kevin Großkreutz
Laut Aussage des Anrufers soll Evelyn aber nicht das einzige prominente Opfer sein. Auch die Nummer von Weltmeister Kevin Großkreutz (37) sei auf Telegram zu finden. "Das ist ja eine Frechheit!", platzt es aus der gebürtigen Düsseldorferin heraus.
Dann setzt sie dem Unbekannten metaphorisch die Pistole auf die Brust: "Was hast du dir jetzt dabei gedacht, einfach anzurufen?", will Evelyn von ihm wissen. Eine fundierte Antwort bekommt sie nicht.
Doch spricht der Mann überhaupt die Wahrheit?
Da Evelyn zufällig mit Großkreutz befreundet ist, vergleicht sie fix die bei Telegram veröffentlichte Handynummer mit der aus ihren Kontaktdaten.
Zu ihrem Entsetzen muss die Single-Lady feststellen: "Das ist die gleiche Nummer. Unfassbar!"
Der unbekannte Anrufer hat also ganz offensichtlich die Wahrheit gesprochen. "Das kann doch alles nicht wahr sein, wo ist die versteckte Kamera?", fragt sie in Richtung der Crew, doch Fehlanzeige. Um den Ex-BVB-Star zu warnen, ruft sie ihn sofort persönlich an.
Allerdings hat dieser von dem Unheil bis dato noch gar nichts mitbekommen, denn: "Bei mir hat keiner angerufen." Evelyn ist konsterniert: "Da hat man schon die Chance, eine Fußball-Legende anzurufen, und dann gehen die mir alle auf den Sack. Das verstehe ich nicht."
Titelfoto: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshot)