Man(n) glaubt es kaum: Er hat Evelyn Burdecki die Sprache verschlagen

Düsseldorf - Evelyn Burdecki (37) ist für ihre redselige Art bekannt. Doch jetzt hat es ein Mann geschafft, sie sprachlos zu machen. Die Rede ist von " Let's Dance "-Chefjuror Joachim Llambi (61)!

Evelyn Burdecki (37) hat es nach einer Aufzeichnung von "Grill den Henssler" die Sprache verschlagen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Auf dem Weg zum Arzt meldet sich die TV-Blondine bei ihren 860.000 Anhängern auf Instagram. Der Grund für den Besuch: Sie ist heiser und kaum zu verstehen. Auch der Versuch zu singen scheitert sofort.

Allerdings stehe am nächsten Tag ein TV-Auftritt an, weshalb die 37-Jährige dringend ihre Stimme zurück brauche.

Doch was ist überhaupt passiert? "Der erste Mann, der mich wirklich sprachlos gemacht hat", verrät Evelyn ihren Fans und spricht vom 61-jährigen gebürtigen Duisburger.

Die beiden seien bei einer Aufzeichnung für "Grill den Henssler" aufeinandergetroffen, wo der ehemalige Turniertänzer die Nachfolge von Reiner Calmund (77) als Juror antritt.

"Und Herr Llambi hat tatsächlich was damit zu tun, dass ich heiser bin, dass ich sprachlos bin", gesteht die Tochter polnischer Eltern.