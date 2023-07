Evelyn Burdecki zeigt ihre Schwester: "Schneeweißchen und Rosenrot"

Evelyn Burdecki (34) zeigt sich zusammen mit ihrer Schwester Margarete. © Montage: Instagram/Screenshot/Evelyn Burdecki

Das Schwestern-Duo befindet sich zurzeit gemeinsam mit Mama Teresa (76) im Sommerurlaub. Dabei hatte Evelyn schon vor geraumer Zeit angekündigt, dass sie nach der Kündigung ihrer Düsseldorfer Mietwohnung viel reisen will.

"My home for the next months" (zu Deutsch: Mein Zuhause für die nächsten Monate), schrieb die einstige "Bachelor"-Kandidatin in einer Instagram-Story, in der sie ihre traumhafte neue Umgebung zeigte.

Dass sich Evelyn ihren großen Traum vom Reisen (zumindest zeitweise) gemeinsam mit ihren Liebsten erfüllen kann, macht sie dabei umso glücklicher.

Entsprechend strahlte sie auf einem Selfie mit ihrer Schwester um die Wette, wobei manch einer ihrer knapp 800.000 Follower wohl zweimal hingeschaut haben dürfte.

So sehen sich die Burdecki-Ladys - nicht nur wegen ihres Lächelns - in ihren Gesichtszügen auffällig ähnlich, unterscheiden sich jedoch gleichzeitig auch enorm voneinander.