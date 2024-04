Fans wollen Klartext: Deshalb wohnt Evelyn Burdecki noch bei ihrer Mama

"Die meistgestellte Frage, die ich in letzter Zeit bekomme: Evelyn, wieso wohnst du immer noch bei deiner Mutter?", schrieb die 35-Jährige in ihrer jüngsten Story.

So auch diesmal! Offenbar hatten sich im Laufe der jüngeren Vergangenheit mehrere Fans bei ihr gemeldet und sie gefragt, weshalb sie noch bei Mama Teresa wohnen würde.

In der Vorwoche war die 35-Jährige knapp bekleidet im Sommerurlaub unterwegs. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Evelyn Burdecki

"Meine Antwort in einem kleinen unbeobachteten Moment", heißt es von der Kult-Blondine dazu.

Erst in der vergangenen Woche sendete die Ex-"Bachelor"-Kandidatin sonnige und freizügige Grüße aus dem Urlaub und erfreute sich anschließend haufenweise positiver Kommentare ihrer Community und einiger prominenter Weggefährten.

Bislang macht der Dauer-Single keinerlei Anstalten, das langjährige Nest im Hotel Mama bald verlassen zu wollen. Ganz im Gegenteil! Der Schicksalsschlag rund um ihren verstorbenen Papa scheint das Mama-Tochter-Gespann noch enger zusammengeschweißt zu haben.

Auch ein potenzieller Mann an der Seite der TV-Bekanntschaft müsste erst einmal an Teresa vorbei, ehe er sich ins Herz von Quasselstrippe Evelyn schließen lassen könnte. Noch ist ein Freund aber noch in weiter Ferne - oder behält die 35-Jährige eine der brisantesten Infos aus Selbstschutz für sich?