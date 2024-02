Mit viel Tempo zum Traumgewicht? So will Evelyn Burdecki die Pfunde purzeln lassen

Düsseldorf - Hat diese Spontan-Maßnahme den gewünschten Erfolg? TV-Star Evelyn Burdecki (36) hat sich zum Start ins Wochenende eine ganz besondere Hauruckaktion überlegt. Damit will sie ihren Kilos endgültig den Kampf ansagen!

Evelyn Burdecki wollte am Samstag mit Joggen die letzten Kalorien verbrennen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Evelyn Burdecki

Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin tänzelt in diesen Tagen von einem Promi-Event zum nächsten. Erst machte sie sich in der Vorwoche auf den Weg zum 70. Geburtstag von TV-Kollege und DSDS-Legende Dieter Bohlen (70) - nun war die Düsseldorferin bei "Place to B" geladen.

Und um auf eben jener Veranstaltung eine gute Figur abzugeben und sich rundum glücklich zu fühlen schnürte die Kult-Blondine kurzerhand die Laufschuhe. Das Ziel? Fett verbrennen!

"Damit ich besser ins Kleid reinpasse habe ich mir überlegt, dass ich noch eine Runde joggen gehe. Damit versuche ich noch ein paar Kalorien abzubauen", stellte der Dauer-Single in ihrer Instagram-Story klar.

Hat sie damit durchschlagenden Erfolg und schauen sich fortan auch andere Frauen innerhalb ihrer Community den Spontan-Trick ab?

Ob es am Ende gereicht hat - darüber klärte die 36-Jährige ihre 815.000 Fans am Samstagabend nicht mehr auf. Das Ergebnis dürfte sie wohl erst in den kommenden Tagen verraten.