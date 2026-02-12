Schwarze Federn und ein neuer Rekord: Evelyn Burdecki will's allen zeigen und legt sich hin
Wien - Auf den Flughafen-Schock und die unliebsame Begegnung mit einigen Zoll-Beamten folgt bei Evelyn Burdecki (37) ein Rekord-Auftritt in Wien. Grund dafür ist ihr heißer Look auf dem Wiener Opernball!
Zum allerersten Mal ist die einstige "Bachelor"-Kandidatin und Dschungelkönigin von 2019 auf dem Opernball in der österreichischen Hauptstadt geladen.
Wie es sich für einen standesgemäßen Auftritt in der Wiener Staatsoper gehört, zählt auch ein umwerfendes Outfit zum guten Ton in Promi-Kreisen.
Mit ihrer schwarzen mit Federn bestickten Robe und einem tiefen Ausschnitt könnte Evelyn am Donnerstagabend für einen Rekord in Wien sorgen, wie sie verrät.
"Mein erster Opernball. Noch wird geschneidert, noch wird gezittert. Und dann komme ich mit einer Schleppe, die Geschichte schreiben könnte. Die wohl längste, die dieser Ball je gesehen hat", kündigt die TV-Quasselstrippe großspurig an.
Rekord-Schleppe bringt Evelyn Burdecki zu Fall
Mit sage und schreibe fünf Metern Länge soll ausgerechnet sie die bis dato längste Schleppe an ihrem Kleid besitzen, die je in der Wiener Staatsoper zu sehen gewesen sei. "Fünf Meter pure Dramatik", schreibt sie zu ihrem kurzen Video aus der Garderobe hinter den Kulissen.
"Ein Prinzessinnentraum wird wahr", heißt es vor dem großen Auftritt.
Allerdings geht der Probelauf im rekordverdächtigen Kleid komplett in die Hose. Denn: Evelyn verliert mit Mega-Schleppe das Gleichgewicht, taumelt von rechts nach links und stürzt schließlich - sehr zur Belustigung ihrer Assistentin - auf die Treppe. "Eine Schleppe muss man tragen können. Und ich dachte wirklich, ich hätte das im Griff", schreibt Evelyn zu ihrem Luxus-Fauxpas.
Neben ihrem Kleid darf die 37-Jährige an diesem Abend auch Schmuck tragen, der es in sich hat. "Schmuck im Wert von fast 500.000 Euro. (...) Ich trage es mit Stolz (und ein bisschen Respekt."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Evelyn Burdecki