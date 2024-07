Evelyn Burdecki geht im Ibiza-Urlaub joggen: Dann macht sie einen schrecklichen Fund

Evelyn Burdecki (35) fand am Ende ihrer Joggingrunde eine tote Katze. © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)

Am gestrigen Donnerstagabend meldete sich die ehemalige Dschungel-Queen bei ihren etwa 825.000 Instagram-Fans. Die 35-Jährige zeigte sich, wie sie gerade am Joggen war. Doch zum Abschluss ihrer Laufrunde machte die Tochter polnischer Eltern eine erschreckende Entdeckung.

"Oh mein Gott, Leute! Ich bin am Heulen. Ich habe eine Baby-Katze tot gefunden. Oh mein Gott, oh nein. Schei*e. Die ist ganz dünn. Oh mein Gott, was soll ich denn jetzt machen? Wo soll ich die hinlegen? Oder soll ich die hier lassen? Was soll ich tun? Oh nein, schei*e", zeigte sich Evelyn erschüttert.

Dazu schrieb sie in ihrer Instagram-Story: "Geht bitte immer mit offenen Augen durch die Welt! Eine Stunde früher und sie hätte vielleicht gerettet werden können. Bitte helft Straßenkatzen- und Hunden mit Futter und frischem Wasser."

