TV-Star halbnackt am Strand: Evelyn Burdecki will oben ohne wieder zu sich selbst finden

Ihre Brüste verdeckt die TV-Bekanntheit mit ihren Armen. In ihrer Hand hält sie einen angebissenen Apfel. Durch ihre Haltung mit dem Rücken zur Kamera setzt Evelyn zudem ihre knackige Kehrseite gekonnt in Szene.

Für die Dschungelkönigin von 2019 beginnt ein ganz neuer Lebensabschnitt. Um zu sich selbst zu finden, hat sich die 34-Jährige kurzerhand in den Flieger gesetzt und ist gen Süden gereist. Ihr Bikini-Oberteil hat sie dabei aber wohl in der Heimat vergessen!

Ihre Wohnung in Düsseldorf hat die ehemalige " Bachelor "-Kandidatin aufgegeben. Einen Ersatz hat sie bislang nicht gefunden. Ihr Hab und Gut lagert Evelyn derzeit noch in der Garage ihrer Mutter.

Sie ist hübsch, witzig und vor allem intelligenter, als mancher vielleicht glauben mag. Doch mit einer festen Partnerschaft will es für Evelyn nicht so recht klappen. Seit dem 1. Mai ist die Kult-Blondine nun auch noch offiziell obdachlos.

Die Dschungelkönigin von 2019 ist kurzerhand in den Süden geflogen, um in einem verlängerten Urlaub wieder zu sich selbst finden. © Instagram/evelyn_burdecki (Screenshot)

Dazu schreibt die 34-Jährige geradezu PO-etisch: "Ich schraube mir jetzt ein paar Vitamine rein, das ist auch fürs Gehirn ganz fein! So läuft es in der Findungsphase, neue Impulse und Ideen, so kann's gehen, wenn man sich von Ballast befreit, es kommt was Neues, ich bin bereit."



Wo das Foto aufgenommen wurde, bleibt unklar. Eine Ortsmarkierung suchen ihre mehr als 770.000 Instagram-Fans vergeblich. Über 40.000 Menschen zeigten sich bislang von der Aufnahme begeistert und markierten den Beitrag mit einem Herzen.

TV-Moderatorin Nazan Eckes (47) schwärmte in den Kommentaren: "Evelyn 'La Bomba' Burdecki" und garnierte dies mit einem Flammen-Emoji. Dschungelcamp-Arzt Dr. Bob attestierte in gewohnt charmanter Manier: "Schön wie eh und je!"

Viele User nutzten die Gelegenheit, um der 34-Jährigen in ihrer aktuellen Situation ein wenig Mut zuzusprechen: "Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Du wirst bestimmt etwas Tolles finden", so eine Nutzerin.

Andere boten der Kult-Blondine bereitwillig einen Schlafplatz an. Darauf ging Evelyn allerdings nicht näher ein - zumindest nicht öffentlich sichtbar!