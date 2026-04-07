"Ziehe dich aus": Nach Collien Fernandes packt auch Evelyn Burdecki über sexualisierte Gewalt aus

Köln - Das Thema sexualisierte Gewalt ist nach den Vorwürfen von Collien Fernandes (44) gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) allgegenwärtig. Und auch TV-Bekanntheit Evelyn Burdecki (37) hat bereits negative Erfahrungen gemacht.

Evelyn Burdecki (37) bekommt immer wieder "widerliche" Nachrichten. © Felix Hörhager/dpa

"Ich bekomme ständig Dick Pics, sexuelle Angebote, widerliche Nachrichten. Da schreiben Männer Sachen wie: 'Wenn ich dich auf der Straße sehe, ziehe ich dich aus.' Wirklich ekelhafte Dinge", erzählt die Tochter polnischer Eltern gegenüber "Bild."

Für Evelyn sei es unbegreiflich, dass viele Männer gar nicht verstehen, was sie bei einer Frau damit auslösen würden und dass es sehr schlimm sei.

Dennoch lese die 37-Jährige die Nachrichten manchmal, "wenn ich unterwegs bin oder im Bett liege. Wenn ich dann sehe, wie ekelhaft das ist, blockiere ich die Leute. Wenn es richtig schlimm wird, melde ich das auch", gibt sie preis.

Für Evelyn ist klar, dass sie sich von "solchen Männern" nicht vorschreiben lasse, wie sie sich anziehe.

"Warum soll ich plötzlich mit Rollkragenpullover rumlaufen, nur weil sich irgendein Typ wegen meines Dekolletés danebenbenimmt oder mich dumm anmacht?", will die einstige "Bachelor"-Teilnehmerin wissen. Dann ziehe sie erst recht ein Oberteil mit Ausschnitt an, stellt sie klar.