Ex-"Alarm für Cobra 11"-Star Tom Beck muss schmerzlichen Verlust verkraften

Berlin - Nun hat der Fahrrad-Klau in Berlin auch ein prominentes Opfer gefunden. Bei Schauspieler Tom Beck (47, "Alarm für Cobra 11") schlugen Langfinger zu und stahlen ihm sein Mountainbike.

Schauspieler Tom Beck (47) sucht nach seinem gestohlenen Fahrrad. © Christoph Soeder/dpa

Wie der Schauspieler auf Instagram mitteilte, fehlt von seinem neongrünen Zweirad seit Donnerstag jede Spur. "Ich bin sehr traurig", fasste er seine Gefühlslage zusammen.

Beck, der mit seiner Frau, dem GZSZ-Liebling Chryssanthi Kavazi (36), und den zwei gemeinsamen Kindern seit acht Jahren in Berlin lebt, betrübt der Verlust sehr. Das hat vor allem ideelle und emotionale Gründe, wie Beck weiter sagte.

Denn: Sein in eigenen Worten "heiß und innig geliebtes" Mountainbike-Modell der US-Marke Scott ist bereits 32 Jahre alt.

"Es ist alt und dreckig, aber ich habe es an Ostern 1993 von meinen Eltern geschenkt bekommen, es hat mich all die Jahre fast unfallfrei durch die Lande gebracht", berichtete der TV-Star.

Auch bei längeren beruflichen Stationen in München und Köln begleitete es ihn zuvor auf den Straßen.