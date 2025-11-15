Ex-"Alarm für Cobra 11"-Star Tom Beck muss schmerzlichen Verlust verkraften
Berlin - Nun hat der Fahrrad-Klau in Berlin auch ein prominentes Opfer gefunden. Bei Schauspieler Tom Beck (47, "Alarm für Cobra 11") schlugen Langfinger zu und stahlen ihm sein Mountainbike.
Wie der Schauspieler auf Instagram mitteilte, fehlt von seinem neongrünen Zweirad seit Donnerstag jede Spur. "Ich bin sehr traurig", fasste er seine Gefühlslage zusammen.
Beck, der mit seiner Frau, dem GZSZ-Liebling Chryssanthi Kavazi (36), und den zwei gemeinsamen Kindern seit acht Jahren in Berlin lebt, betrübt der Verlust sehr. Das hat vor allem ideelle und emotionale Gründe, wie Beck weiter sagte.
Denn: Sein in eigenen Worten "heiß und innig geliebtes" Mountainbike-Modell der US-Marke Scott ist bereits 32 Jahre alt.
"Es ist alt und dreckig, aber ich habe es an Ostern 1993 von meinen Eltern geschenkt bekommen, es hat mich all die Jahre fast unfallfrei durch die Lande gebracht", berichtete der TV-Star.
Auch bei längeren beruflichen Stationen in München und Köln begleitete es ihn zuvor auf den Straßen.
Mann von GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi sendet Appell an Berliner
In seiner Instagram-Story sagte er mit etwas Ironie: "Vielleicht wollte der Typ, die Typin, das Rad ja wieder vorbeibringen, vor die Tür stellen. Vielleicht wollte derjenige ja nur eine Spritztour machen."
Ein Fünkchen Resthoffnung bleibt ihm noch: "Ich glaube ja nicht, dass ich es wiederfinden werde, aber wer weiß, man soll die Hoffnung ja nie aufgeben."
Darüber hinaus gehe es "auch ein bisschen ums Prinzip und mein stark ausgeprägter Gerechtigkeitssinn möchte befriedet werden", betonte der Schauspieler und bat die Hauptstädter darum, ein Auge aufzuhalten: "Falls ihr dieses sehr auffällige neongrüne Bike irgendwo seht, bitte nicht wegwerfen. Ich freue mich über eure Nachricht."
Ein Blick auf die aktuelle Kriminalstatistik zeigt: Im vergangenen Jahr wurden in Berlin rund 24.000 Fahrräder gestohlen. Ein schwacher Trost: 2022 und 2023 waren es noch jeweils 28.800 Stück.
