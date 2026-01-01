Ian Somerhalder setzt nach "harten Lektionen" klaren Schlussstrich: So will er sein Leben verändern

Los Angeles - Zum Jahresende schlägt Ian Somerhalder (47) ungewohnt ernste Töne auf seinem Instagram -Profil " iansomerhalder " an. Die "The Vampire Diaries"-Berühmtheit richtete am Dienstag in einem neuen Beitrag eine ganz klare Botschaft an seine Fans. Vergangenes Jahr habe ihn gefordert, aber genau diese "harten Lektionen" haben ihn stärker gemacht. Sein Ziel für das kommende Jahr - er möchte sich neu auszurichten.

Jetzt ist Schluss mit lustig - Ian Somerhalder (47) hat eine klare Vorstellung davon, wie sein 2026 aussehen soll. © Fotomontage/Instagram/iansomerhalder

Auf Social Media posierte der einstige Damon Salvator oberkörperfrei vor einem Wandspiegel - durchtrainiert und sportlich. Doch für ihn ging es dabei weniger um die Äußerlichkeiten. Vielmehr stand für den 47-Jährigen seine Disziplin im Vordergrund. Unter seiner muskulösen Ablichtung schilderte er seinen strukturierten Alltag.

"Um 4:30 Uhr klingelt der Wecker, danach wird gearbeitet", teilte Ian seinen rund 25 Millionen Instagram-Followern mit. Für ihn sei dies kein Selbstzweck, sondern eine Vorbereitung auf all das, was 2026 kommen könnte.

Im Zuge dessen richtete der Serien-Liebling knappe aber dennoch motivierende Feiertagsgrüße an seine Fans - Ein Appell, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen.

Eines seiner neuen Ziele für 2026 sei, nicht bei Fitnessroutinen stehenzubleiben. Für dieses Jahr entwerfe er einen ambitionierten Plan, der weit über persönliche Vorsätze hinausgehe. So will er mit dem Fliegen beginnen, Unterricht nehmen, ein eigenes Flugzeug anschaffen und möglichst viele Flugstunden sammeln.

Parallel dazu plane Ian, seine unternehmerischen Aktivitäten weiter auszubauen und ein eigenes Content-Studio zu starten. Der Schauspieler setzte sich eine klare Linie - weniger unterwegs sein und stattdessen mehr von Zuhause aus arbeiten. "Das wird meinen Körper und Geist entlasten", erklärte er.