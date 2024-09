Ex-Bachelor Sebastian Klaus und Freundin Jenny: "Bei uns gibt es keine Tabus"

Hamburg/Köln - Seit Anfang August ist offiziell, was Fans schon länger vermutet hatten: Ex-Rosenkavalier Sebastian Klaus (36, "Die Bachelors") und Influencerin Jenny (26, "jenny.kppr") sind ein Paar .

In einer gemeinsamen Fragerunde nahmen Ex-Bachelor Sebastian Klaus (36) und Freundin Jenny (26) kein Blatt vor den Mund. © Instagram/jenny.kppr

In einem gemeinsamen Q&A auf Instagram gingen die beiden Turteltauben am gestrigen Dienstag auf die zahlreichen Fragen ihrer neugierigen Follower ein - und gaben dabei einige interessante Dinge preis.

So sprachen sie unter anderem über ihre Kennenlernphase: "Wir wollten auf keinen Fall, dass es irgendjemand mitbekommt. Schon gar nicht, wenn du noch nicht weißt, wohin sich das alles entwickelt", erklärte Jenny.

Deshalb ließen sie sich nirgendwo zusammen blicken, verbrachten die Zeit stattdessen in seiner Wohnung in Hamburg oder bei ihr in Köln. "Wir waren wirklich überrascht, dass uns nie langweilig wurde und uns diese Beschränkung auf zu Hause nie belastet hat."

Schnell sei den beiden klar geworden, dass es mehr ist als nur eine Liaison. Dass Sebastian mal der Bachelor war, sei für Jenny dabei auch kein Problem gewesen. "Das Einzige, was zählt, ist, einen Menschen gefunden zu haben, der euch im Hier und Jetzt mit guter Aussicht auf die Zukunft glücklich macht", unterstrich sie.

Der Schlüssel für eine harmonische Beziehung sei dabei, über alles zu reden. "Bei uns gibt es keine Tabus und keine Geheimnisse. Auch wenn nicht jeder Gedanke immer angenehm ist, ist es uns wichtig, den anderen abzuholen und ihm zu verstehen zu geben, was in einem vorgeht."