Ex-Bachelorette ist nicht dem "Beautywahn" verfallen und stolz drauf: "Einfach ich!"

Hamburg - Schauspielerin und Ex-" Bachelorette " Anna Hofbauer (35) hat in ihren Fotos gekramt und sich dabei Gedanken übers Älterwerden und den Instagram-Beauty-Wahnsinn gemacht.

"Und wisst ihr, worauf ich irgendwie stolz bin? Dass das pur ich bin! Einfach ich!" Kein Botox, kein Hyaluron und Co. hätten sich in ihr Gesicht verirrt.

"Ich hab letzte Woche diese Schauspielerfotos von mir wiedergefunden und konnte nicht glauben, dass zehn Jahre dazwischen liegen ...", so die 35-Jährige. Zwar habe die Schauspielerin ihre 20er-Jahre geliebt, sei aber auch unglaublich gerne in den 30ern.

Denn eines scheint die 35-Jährige zu sein: natürlich. Dies betonte die Blondine jetzt zumindest in einem Instagram-Post, in dem sie mehrere ihrer Bilder mit ihren Followern teilte.

Anna Hofbauer und ihr Mann Marc Barthel (34) mit ihren beiden Söhnen Carlo und Leo. © Screenshot/Instagram/marcbarthel

In den Kommentaren wimmelte es nur so von Komplimenten für die Wahl-Hamburgerin. "Die zehn Jahre mehr stehen dir sehr gut", freute sich eine Userin. Oder: "Du bist jetzt noch schöner. Dein Gesicht erzählt von deinem Leben und wie glücklich du bist. Deine Augen strahlen so. Irgendwie hat alles mehr 'Tiefe'."

Anna Hofbauer machte sich vor allem als Musical-Darstellerin einen Namen. So übernahm sie 2013 die Rolle der Christine Daaé in "Das Phantom der Oper", als Evita in "Evita" und gleich mehrfach als Kaiserin Elisabeth in "Ludwig²".

Das weniger Musical-interessierte Publikum kennt sie hingegen als "Die Bachelorette" auf der Suche nach der Liebe. Das war 2014.

2018 machten sie und Schauspielkollege Marc Barthel (34) ihre Beziehung öffentlich. Die beiden haben inzwischen zwei Söhne, Carlo und Leo.