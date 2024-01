Ex-Bachelorette Sharon verrät: Denken sie und Jan schon an Kinder?

Sharon Battiste (32) und Jan Hoffmann (32) verliebten sich bei "Die Bachelorette". © Screenshot/Instagram/sharonbattiste (Bildmontage)

Das wollte auch ihre Community von der einstigen Bachelorette wissen.

In einem aktuellen Q&A bei Instagram wurde Sharon von ihren Followern gefragt, ob sie sich denn mittlerweile gut in Hannover eingelebt habe. Und ihre Antwort überraschte: "Ehrlich gesagt, braucht das irgendwie noch Zeit." Es sei für sie gar nicht so einfach, die Stadt kennenzulernen und dabei auch Anschluss zu finden.

"Fakt ist, ich vermisse meine Freunde und Familie hier sehr", so die 32-Jährige in der Fragerunde weiter. Ihre Liebsten seien allerdings in ganz Deutschland verteilt.

Für Jan scheint Hannover als Wohnort aber nur wenig verhandelbar zu sein. Kein Wunder: Schließlich ist der Florist mit seiner Arbeit im eigenen Familienunternehmen sehr verwurzelt.

Doch auch wenn Sharon die Eingewöhnung in der niedersächsischen Hauptstadt noch etwas schwerfällt, scheint sie doch auch schon den Blick nach weiter vorn zu richten ...