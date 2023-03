Ex-Bundespräsident Christian Wulff heiratet zum dritten Mal seine Bettina

Ex-Bundespräsident Christian Wulff (63) soll zum dritten Mal seine Ex-Frau Bettina (49) geheiratet haben. © picture alliance / dpa

Demnach soll die erneute Hochzeit bereits am vergangenen Samstag in den Herrenhäuser Gärten in Hannover stattgefunden haben. Eine entsprechende Anfrage des Senders blieb bislang unbeantwortet.

Dennoch will RTL einen Blick auf die Braut erhascht haben. Bettina Wulff soll in einem weißen Kleid mit einem Blumenstrauß auf einer Treppe gestanden haben. Um sie herum stand die Hochzeitsgesellschaft, als die Feiernden für ein Foto posierten.

Christian und Bettina Wulff verliebten sich 2006, als der heute 63-Jährige noch Ministerpräsident von Niedersachsen war - und verheiratet! Die Scheidung von seiner ersten Frau Christiane folgte.

Im Jahr 2008 traute sich das Paar zum ersten Mal standesamtlich. Doch fünf Jahre später folgte das Liebes-Aus. Kurz darauf kam es zum Beziehungs-Comeback, gekrönt von der kirchlichen Hochzeit 2015.