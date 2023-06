Ex-DSDS-Kandidatin als erste Frau zur Bierbotschafterin gekürt: "Sie kennt sich super aus"

So überzeugte die Markenbotschafterin des kühlen Blonden auch mit ihrem Wissen. "Sie kennt sich super aus", erzählt der Geschäftsführer des Vereins, der selbst eine eigene Brauerei in Finsterwalde betreibt.

Wie bier-affin die Sängerin tatsächlich ist, überraschte den 58-Jährigen schon im vergangenen Jahr im Spätherbst in Bad Saarow, wo nach möglichen Kandidaten gesucht worden war.

"Steffi bot sich wegen ihres Engagements zum Thema Bier an und hat eine sehr offene Persönlichkeit", sagte Uwe Oppitz (58), Geschäftsführer des Vereins, gegenüber TAG24.

Der erste Amtsträger war der ehemalige Profiboxer Axel Schulz (54). Nach ihm war es erst an Puhdys-Sänger und -Gitarrist Dieter "Maschine" Birr (79) und später an Schauspieler Jörg Schüttauf, den Brandenburger Bierauftrag zu erfüllen. Beide durften bei der Übergabe des Amtes natürlich nicht fehlen.

Am 17. Juni wurde Ex-DSDS-Teilnehmerin Steffi Landerer (33) offiziell zur neuen ehrenamtlichen Bierbotschafterin ernannt. Der Verein zur Förderung Brandenburger Klein- und Gasthausbrauereien und regionaler Infrastrukturen e. V. vergibt diesen Titel seit 2017.

Die Sängerin und Moderatorin veröffentlichte am 31. März den Song "Bierbrauerei". © Screenshot/Instagram/steffymetal

Unter anderem war es für sie nicht neu, dass Bier eher durch Zufall im alten Ägypten entstand oder dass es üblich war, dass Frauen damals das Getränk brauten. Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin schrieb sogar einen eigenen Song über das historische Gebräu.



Im Interview mit TAG24 sagte Geschäftsführer Oppitz, dass es sich hier nicht um eine Wahl, sondern um eine Berufung handele. Soll heißen, dass der Gerstensaft auch privat ein Thema sein sollte.

Als Bierbotschafterin wird Steffi Landerer in Zukunft wohl noch mehr mit dem Getränk zu tun haben. Sie selbst spricht von sich als "Bierathletin" und als solche wird sie öfter für die Kleinbrauerei-Kultur Brandenburgs aktiv werden. "Sie hat sich sehr gefreut", weiß Oppitz, der selbst sehr zufrieden mit der Wahl ist.

In einem Instagram-Post ließ sie ihre Follower auch bereits wissen, was es heißt den Titel zu tragen: "Saufen bis zur Besinnungslosigkeit ist NICHT meine Mission, meine lieben Bier-Sympathisanten. Don't drink and drive."



Daher trinkt Steffi Landerer auch gern mal ein alkoholfreies Bier. Aber: "Fakt ist, man wird als Bierbotschafterin komisch angeschaut, wenn man Radler und Alkoholfreies trinkt."

Das erste Event, dem sie als Brand Ambassador beiwohnte, war der Sommerabend der Landesregierung, der am 28. Juni stattfand.